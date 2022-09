Mauricio More el primer productor mexicano en trabajar con uno de los guitarristas más virtuosos de EEUU

Posteado en: Entretenimiento

A tan solo unos días del tan esperando lanzamiento de su single con Neil Zaza “Prelude for the Dark”, Mauricio More logró un sueño más, estar ante los ojos de miles de personas, probablemente en una de las avenidas más importantes e icónicas del mundo: “Times Square”.

En entrevista exclusiva para Diario las Américas, Mauricio More… Nos contó que era algo irreal para él, no podían creer mis ojos lo que estaba viendo cuando mi socio JuanMa Salazar me mandó el video, ya que no pude ir yo mismo esta vez para verlo con mis propios ojos, por cuestiones de trabajo.

Cabe mencionar que fue un regalo de el y todavía eso lo hizo mucho más emotivo para mi, el ha sido una de las personas más importantes en mi vida actual y más allá de la amistad tan genuina que tenemos, seguimos aprendiendo juntos el arte del “Show Business”.

Regresando al tema, Mauricio nos contó también que se encuentra súper emocionado pues la colaboración con Neil Zaza ha sido esperada por muchos de sus fans.

“Todos los días recibo mensajes pidiendo por la canción”, eso para mi ya es un logro y no tengo palabras para agradecerle a las personas que han mostrado interés en mi música nueva, en esta nueva faceta, definitivamente vengo renovado, recargado y lleno de inspiración…

Mauricio More y Neil Zaza nos deleitarán con un tema melódico inspirado en “Bach”, es una mezcla de música de orquesta con cinematic el toque de Melodic Rock del maestro Neil Zaza, es un viaje que te remontará al pasado pero también al nuevo futuro, pues Mauricio está trabajando en crear un nuevo sonido, donde se mezclará la música electrónica con la música de orquesta -cinemática.

Ya podemos disfrutar de su tema en todas las plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon y más.