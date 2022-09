Revelan que la relación de Gustavo Elis y Karlis Romero estaría “en franco deterioro”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una de las parejas más queridas de la farándula venezolana estaría viviendo momentos grises, al menos así lo ha revelado Chepa Candela en su última publicación en el diario 2001.

lapatilla.com

La experta del chisme aseguró que el cantante se ha visto solitario y de fiesta sin la joven modelo y actriz con la que comparte la paternidad de una hermosa niña de nombre Bella Elis Ramirez Romero.

“Parece que se está alejando cada día más de su “costilla”…y son muchos los “rum-runes” que están envolviendo dicha relación, que para muchos ¡se fue a la isla! como el papagayo cuando le cortan el guaral”, fue su revelación.

Pero Chepa no quiso dejar el tema allí y hasta le dio un consejo a los dos jóvenes, a quienes recomendó no insistir si todo terminó para el bien de ambos. “Y ahora me pregunto yo, así, como quien no quiere la cosa: ¿para qué esconder lo que ya no funciona?…Si se acabó, se acabó…Mujer es lo que sobra…¡y hombres también¡…entonces: ¡Cuál es el problema?”, agregó.

Ni Gustavo Elis, ni Karlis Romero han hecho declaraciones al respecto, pero según sus publicaciones en Instagram ambos continúan haciendo su vida de lo más normal.

¿Será cierto?