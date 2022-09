¡Se liberó! La actriz que “floreció” tras dejar las “sitcoms” por el cine porno: Me lavaron el cerebro

Posteado en: Sexys, Titulares

Algunas exestrellas de los canales infantiles sobresalen por tomar caminos distintos a los que tenían en tales productoras y Maitland Ward no fue la excepción. La actriz de Boy Meets World escribió cómo fue que pasó de las sitcoms (situación de comedia) a tener una exitosa carrera en la industria del cine para adultos. Lo cuenta todo en su libro Rated X, donde narra algunas desconcertantes anécdotas como parte de su incursión en los programas adolescentes y describe al porno como aquello que la llevó a florecer.

Por: La Nación

De acuerdo con Page Six, la actriz se crió como cristiana, con una familia practicante y una abuela que se dedicaba a la lectura de la Biblia. Cuando era adolescente, Ward empezó a salir en el programa The Bold and the Beautiful y, en 1998, su personaje Rachel McGuire apareció en la comedia de ABC -también se transmitió en Disney- Boy Meets World, protagonizada por Ben Savage y Danielle Fishel, en donde, según su relato, tenía que quitarse constantemente la ropa luego de que le pedían que se probara prendas íntimas para los productores.

“Un asistente me recogía del camerino y me llevaba arriba, donde me daban una serie de opciones, algunas juguetonas y aniñadas, mientras que otras eran provocativas y yo sabía que Disney jamás las aprobaría, pero aun así tenía que ponérmelas”, escribe. Ward afirma que además se tenía que cambiar detrás de una cortina tan delgada que estaba segura de que del otro lado podían ver su silueta desnuda.

Cuando salía, narra, un grupo que estaba formado en su mayoría por hombres juzgaba si los trajes eran demasiado provocativos o no para los chicos que veían la serie. Incluso, recuerda que una vez un productor le dijo que era como una hija para él, justo antes de que le indicara probarse otro traje.

Luego de que la serie terminó en el 2000, Ward tuvo una incursión más en el cine con la película White Chicks. Sin embargo, el trabajo de Hollywood se agotó y empezó a aparecer en alfombras rojas con trajes sexys. Este camino lo siguió junto con el contenido sugerente en sus redes sociales, que la llevaron a cosechar una gran cantidad de seguidores. En 2019, protagonizó la película Drive, dirigida por la actriz porno Kayden Kross, en la que interpretaba a una mujer “inocente” que tenía una metamorfosis hacia el florecimiento.

Tras esa incursión en la industria para adultos, algo cambió para ella: “Me encontré con una persona cambiada después de que todo esto comenzara (…) Tenía una nueva confianza en mí misma y un trabajo a tiempo completo y no era porque sonriera a ningún superior. La validación que me dieron, sobre todo después de que me dijeran que nadie pagaría un céntimo por verme sexy, me cambió el alma”, detalla.

