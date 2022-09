¿Verdad o montaje? El video viral de Tom Cruise parado sobre un avión en movimiento que desconcierta en redes

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tom Cruise no deja de sorprendernos. Parece que hacer pruebas insólitas dentro o sobre aviones forma parte de su rutina diaria.

Por: Clarín

Ahora, un breve clip de poco más de un minuto se hizo viral en redes por lo bien realizado que está. En él se puede ver a Cruise parado sobre un biplano en movimiento mientras promociona la próxima entrega de la saga Misión: Imposible.

Es prácticamente imposible hallar el truco del video, tal es así que muchos se preguntaron si la prueba es real o si todo es obra, una vez más, de un excelso uso de los efectos especiales.

El cortometraje no es más que un anuncio que Cruise grabó para los asistentes a la CinemaCon Las Vegas del pasado abril, pero recién ahora se hizo conocido en Twitter.

“¡Hola a todos! Ojalá pudiera estar allí con ustedes. Lamento el ruido adicional. Como pueden ver, estamos filmando la última entrega de Misión: Imposible en este momento”, comienza Cruise, antes de dar detalles de dónde se encuentra.

“Y ahora mismo estamos sobre el hermoso Cañón del río Blyde en la impresionante Sudáfrica. Y estamos haciendo esta película para la pantalla grande, para que el público la vea en sus maravillosos cines”, finaliza.

Fun Fact: The very first public screening of #TopGunMaverick was at #CinemaCon back in April, and this is how Tom Cruise introduced the film…pic.twitter.com/fkGF7Nn18n

— Erik Davis (@ErikDavis) September 5, 2022