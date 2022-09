Dio un discurso homofóbico, racista y clasista en un avión y lo despidieron del trabajo (VIDEO)

Un pasajero utilizó insultos homofóbicos durante un vuelo. Lo grabaron y se hizo viral, pero lo más increíble es que eso tuvo consecuencias.

Por TN

En el video publicado en Twitter aparecía un hombre acosando a la persona que se sentó a su lado en el vuelo de Filadelfia a Dallas. En su perorata utilizó numerosas veces palabras y frases referidas a la orientación sexual.

No sólo fue expulsado del avión por comportamiento inadecuado: este ingeniero químico se jactaba de trabajar en una empresa muy reconocida, GlaxoSmithKline, y la compañía no demoró en tomar una decisión.

Luego de ser grabado maldiciendo a los pasajeros o preguntándole a una azafata si lo estaban echando del avión “por racismo”, la situación fue cada vez más incómoda.

“Obviamente, soy un hombre blanco que eligió una valija negra porque soy racista”, dice el hombre. Y agrega: “Es una valija mejor que la que la mayoría de ustedes pueden pagar”, haciendo alusión a su posición económica.

A disgusting homophobe gets kicked off his flight from Philadelphia for harassing the person seated beside him. The man has a huge meltdown on the way out bragging about his job at GlaxoSmithKline as a chemical engineer… Probably not for long sir. pic.twitter.com/NVir4Oj4Hn

— ?_Imposter_?? (@Imposter_Edits) September 2, 2022