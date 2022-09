Policía sacó a oso que entró a comerse un pastel recién horneado en una casa de California (VIDEO)

Una familia de California llamó a la policía porque “un oso se estaba comiendo su pastel de chocolate recién horneado”, en un incidente registrado en una casa de Simi Valley, ubicada a unas 40 millas del centro de Los Ángeles.

Por El Diario NY

En la mañana del domingo, la propietaria de la casa escuchó “sonidos extraños” provenientes de su cocina y bajó a investigar.

“Me incliné un poco hacia la puerta de la cocina y miré alrededor y vi que mi cocina estaba un poco destruida. El pastel de chocolate que hice para una barbacoa ese día estaba en el suelo”, dijo la mujer a Fox 11 Los Ángeles.

En el incidente en Simi Valley, el oso ingresó a la cocina de la casa alrededor de las 10 de la mañana y comenzó a hurgar. Aquí las imágenes del animal corriendo poco después de que llegara un oficial de la policía para ahuyentarlo:

Después de investigar la cocina, la mujer avistó al oso negro, que inicialmente pensó que se parecía a “alguien disfrazado de oso”.

Simi Valley Police Department had to chase a bear outside of a home after the large animal entered inside to eat a chocolate cake. A mother and her son had to barricade themselves upstairs and wait for police intervention. pic.twitter.com/teQ6aXIdhm

— Newsweek (@Newsweek) September 7, 2022