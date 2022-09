El comunicado con el que el Palacio de Buckingham anunció el estado de salud de la reina Isabel II

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El Palacio de Buckingham dio a conocer, a través de un comunicado por las redes sociales, que la reina Isabel se encuentra siendo evaluada por el equipo médico. Las alarmas se han encendido ya que la soberana de 96 años está acompañada por su hijo, el príncipe de Gales Carlos.

Por MDZ online

Por su parte, la flamante primera ministra de Gran Bretaña envió un mensaje a través de Twitter en el que indicó: “Todo el país estará profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham a la hora del almuerzo. Mis pensamientos, y los pensamientos de las personas en todo el Reino Unido, están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento”.

Ayer la monarca aplazó una reunión con su Consejo Privado, que aglutina a asesores políticos, después de que los médicos le aconsejasen descansar tras el “día completo”, cuando asumió Truss.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022