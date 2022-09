Primer ministro de Canadá envía un mensaje a la familia real en medio de tensión por la salud de Isabel II

El Primer ministro canadiense, Justin Trudeau, envió un mensaje directo a toda la familia real en medio de toda la tensión que se vive por la salud de la reina Isabel II.

lapatilla.com

“Mis pensamientos y los pensamientos de los canadienses de todo el país están con Su Majestad la Reina Isabel II en este momento. Le deseamos lo mejor y enviamos lo mejor de nosotros a la Familia Real”, dijo.

My thoughts, and the thoughts of Canadians across the country, are with Her Majesty Queen Elizabeth II at this time. We’re wishing her well, and sending our best to the Royal Family.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 8, 2022