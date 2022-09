El tributo de Harry Styles a la Reina Isabel II durante su concierto (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

“Únase a mí en una ronda de aplausos por 70 años de servicio”, pidió el cantante y actor británico Harry Styles en medio de su show de este jueves por la noche en el Madison Square Garden, horas después de la muerte de la Reina Isabel II.

Por Infobae

El intérprete comenzó a aplaudir, el público lo siguió y él agradeció el gesto: “Gracias Madison Square Garden”.

La impresionante serie de recitales de la estrella británica, ex integrante de One Direction, llegó a su décima parada en la ciudad del este norteamericano, donde realizó su primer show el 21 de agosto y aún continúa presentándose.

Harry Styles paid tribute to Queen Elizabeth II at New York's Madison Square Garden, asking the audience to applaud her "70 years of service."

?: @claireypotter15 pic.twitter.com/t14jvm2Bv9

— TODAY (@TODAYshow) September 9, 2022