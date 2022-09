Cómo avanza el raro síndrome que afecta a Justin Bieber y puede generar problemas en la vista

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Los fans argentinos acamparon durante semanas en las afueras del Estadio Único de La Plata ansiosos por los conciertos que Justin Bieber iba a dar en el país el 10 y 11 de septiembre. Sin embargo, hubo un abrupto cambio de planes.

Por infobae.com

El artista anunció la cancelación de los shows por problemas de salud el martes pasado. Infobae consultó al doctor Rodolfo Vigo, jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral, para entender qué consecuencias genera el síndrome de Ramsay-Hunt que afecta al cantante.

El comunicado oficial del artista explicó el motivo que lo obligó a suspender sus shows: “A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana de la gira Justice World Tour”.

El texto detalló el paso a paso que lo llevó a decidir la cancelación: “Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, dijo el cantante de 28 años.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

Consultado por Infobae, Rodolfo Vigo, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral, explicó que el síndrome de Ramsay Hunt es la reactivación del virus de la varicela-zoster, también conocido como popularmente como culebrilla.

Luego de cursar la enfermedad, generalmente en la infancia el virus queda localizado o acantonado en los ganglios del sistema nervioso.

“Este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara”, contó Bieber en un video subido a sus redes sociales en junio de este año, cuando también tuvo que cancelar sus shows.

“Este síndrome afecta el glanglio geniculado, que es una forma nerviosa asociada al nervio facial. Éste se encarga de la motricidad de los músculos de la cara y de los párpados, afecta el cierre de los párpados pero no la apertura, ya que la apertura está enherbada por otros nervios”, detalló el doctor Vigo.

El experto en oftalmología explicó a Infoba que las consecuencias en el paciente “están relacionadas a la mala oclusión y a la exposición corneal, como queratitis, úlceras hasta infecciones que pueden afectar la visión”.

Cuál es el tratamiento

A nivel ocular exite una amplia variedad de opciones según los distintos casos, desde las gotas lubricantes y pomadas hasta las cirugías correctivas.

Antes de decidir una cirugía, primero se espera un tiempo prudencial para que el paciente se recupere naturalmente, si esa recuperación no sucede, se considera el procedimiento quirúrgico, explicó el doctor VIgo.

Existe la opción de hacer una cirugía correctiva, como por ejemplo la “pesa de oro” para darle peso al párpado superior y que pueda cerrarse y la corrección también del párpado inferior, que muchas veces se hacen en conjunto.

Al no haber suficiente tensión en el rostro debido a la parálisis facial, el párpado inferior también puede verse afectado. “La cirugía de ese párpado incluye generalmente la colocación de un injerto, un pedacito de cartílago, y realmente queda muy bien”, señaló el doctor Vigo.

El jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Austra precisó que en algunos casos pueden realizarse otros procedimientos quirúrgicos debido a la asimetría facial. Es el caso de la cejaplastía, que se utiliza cuando se cae la ceja, se trata de una cirugía para restablecer o posicionar la ceja en su ubicación previa, antes de la afectación por el síndrome.

Otras asimetrías faciales también puede mejorarse con cirugía, como el procedimiento para levantar la comisura labial, ya que también puede caerse debido a la parálisis facial.