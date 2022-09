EN VIDEO: Captan cómo un estudiante fue agredido por un director en escuela de California

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un estudiante en condiciones especiales fue agredido por el rector de un colegio en Fresno, California, Estados Unidos, en un hecho que quedó grabado en un video y que ha causado conmoción en ese país.

Por Semana

Ante esta situación, el funcionario debió renunciar, luego de que varios sectores lo acusaran de “crueldad hacia un niño al poner en peligro la salud”, que aunque es considerado un delito menor, no pasó desapercibido entre la opinión pública.

Aunque el hecho sucedió en junio, el video se conoció hasta ahora, debido a que el exrector deberá comparecer ante la oficina del fiscal de distrito a finales de este mes, de acuerdo con la información de su abogado.

En las imágenes se puede ver al exrector de la escuela primaria Wolters, Brian Vollhardt, empujando a un estudiante por el pecho, lo que provocó que cayera al suelo durante la hora del desayuno, en un hecho que se presentó el pasado 7 de junio, según informó el canal KTVU-TV.

“Brian Vollhardt, director de una escuela primaria de Fresno, California, empuja al suelo a un estudiante con necesidades especiales. Renunció a la escuela, pero ahora trabaja como subdirector en otro distrito escolar”, informó Mike Sington Ejecutivo senior de NBCUniversal, al publicar el video del hecho.

Brian Vollhardt, principal of a Fresno, California elementary school, shoves a special needs student to the ground. He resigned from the school, but is now working as a vice principal in another school district. pic.twitter.com/rcfH2f28Cw

— Mike Sington (@MikeSington) September 9, 2022