EN VIDEO: La celebración de las tres “C” de Alcaraz tras ganar el US Open

Carlos Alcaraz celebró en sus redes sociales su triunfo ante Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6(1) y 6-3 que le proclamaba campeón del US Open (el primer Grand Slam de su carrera) y que le convierte en el número 1 más joven de la historia del tenis con 19 años y 129 días.

Por Marca

“Aquí lo tenemos… ¡Vamooos, vamoos! Aquí lo tenemos”, compartió Alcaraz en un vídeo que publicó en Twitter e Instagram en el que besaba la copa y que acompañaba de los emoticonos de cerebro, corazón y huevos.

Esos tres emoticonos hacían referencia al consejo que le dedica su abuelo: “Siempre me ha dicho que me enfoque en las tres ‘C’: cabeza, corazón y cojones”.

Carlos Alcaraz: “Gracias a todos por quedarse despiertos hasta tarde o levantándose temprano para apoyarme”

Poco después Alcaraz publicó un tuit en inglés de agradecimiento: “Estas dos semanas han sido increíbles y he tenido algunos partidos muy duros. Gracias a la ciudad de Nueva York por el apoyo. ¡La energía en la cancha es imposible de explicar!. ¡Y gracias a todos en el otro lado del mundo, quedándose despiertos hasta tarde o levantándose temprano para apoyarme!”.

These two weeks have been incredible and have included some very tough matches ? Thank you NYC for the support, the energy on court is impossible to explain! ?? And thank you everyone on the other side of the world, staying up late or getting up early to support me! ??

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 12, 2022