Liliana Rodríguez estalló nuevamente al hablar de su vínculo con su padre “El Puma”

La venezolana Liliana Rodríguez es una de las panelistas de ‘¡Siéntense quien pueda! que es transmitido por UniMás y aunque su estreno es muy reciente ya ha dado temas por desarrollar, debido a las controversias que se han desenvuelto con diversos famosos.

La actriz desde hace muchos años le ha tocado vivir con el rechazo de su padre, José Luis Rodríguez, y es que para nadie es un secreto la mala relación que durante años ha permanecido entre ellos, así como también sucede con su hermana Lilibeth. Por ello, en diversas ocasiones a las dos les ha tocado tener que hablar de ese incómodo tema públicamente.

Durante el ¡Cara a Cara! que se presenta en el mencionado programa, el periodista Alex Rodríguez terminó saliendo perjudicado, y es que aparentemente en una ocasión habría hablado sobre los posibles sentimientos del padre de la cantante, pues ella manifestó su inquietud ante el comentario y aprovechó para decirle lo que sucedía.

“Yo te voy a contestar ahorita lo que tú tuviste la osadía de decir. ‘El Puma’ no me quiere porque no le da la gana, porque no quiere practicar lo que profesa, no porque haya algo malo en mí, no porque haya una falla en mí, no porque yo soy una basura o alguien que no valga nada. Tú a tu trabajo y yo al mío, esto no se toma personal”, comenzó diciendo Liliana en el programa.

