Paracaidista del Ejército de EEUU quedó a un segundo de la muerte en salto vertiginoso que salió mal (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Imágenes dramáticas muestran el momento en que un paracaidista casi se estrella contra el suelo porque su paracaídas no se abrió.

Por The Sun

El comando del Ejército de EE. UU. cayó en caída libre durante al menos 15 segundos antes de que su reserva se inflara afortunadamente solo unos segundos antes de que llegara al suelo.

Un clip conmovedor muestra a varios paracaidistas descendiendo lentamente por el aire después de saltar de un avión de transporte C-130 de la Fuerza Aérea que sobrevolaba Italia.

Pero se puede ver a un soldado cayendo en picado mucho más rápido que los demás mientras luchaba por abrir su rampa principal.

Se le puede ver martillando hacia el suelo durante al menos 15 segundos antes de que finalmente lograra liberar su paracaídas de reserva.

He was ok and got the reserve deployed in time. Just that pucker factor was high!! pic.twitter.com/YBkFKQKvoZ

— U.S Army WTF! Moments (@TheWTFNation) September 4, 2022