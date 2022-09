Zendaya pasó vergüenza por comentario que le hicieron en los Emmy sobre Leonardo DiCaprio (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Zendaya fue una de las premiadas en la noche de los denominados ‘Óscar de la televisión’ de Estados Unidos. La joven actriz, que acaba de cumplir 26 años, se llevó el galardón a la mejor actriz por su trabajo en la serie de HBO titulada Euphoria.

Por Semana

Sin embargo, más allá del logro alcanzado, Zendaya vivió un incómodo, pero gracioso, momento cuando el presentador del evento, el comediante Kenan Thompson, se refirió precisamente a su edad, la cual involucró en uno de sus jocosos comentarios al actor Leonardo DiCaprio.

“Zendaya cumplió hace unos días 26 años, feliz cumpleaños, eso sí, 26 años es una edad muy rara en Hollywood, por ejemplo, todavía eres joven para hacer el papel de una estudiante de High School, pero eres muy vieja para tener una cita con Leonardo DiCaprio”, dijo el comediante mientras el público que asistió a los Emmy reía tras su comentario. Ante esto, Zendaya sintió pena y ocultó su rostro con las dos manos en señal de vergüenza. Eso sí, se tomó el chiste de la mejor manera.

Lo mencionado por Thompson hace referencia a la reciente noticia de la separación de DiCaprio de su pareja, la modelo Camila Morrone de 25 años, y por lo que muchos internautas y medios de entretenimiento de Hollywood aseguran que el afamado actor luego que sus novias cumplen esta edad, las deja, por lo que Zendaya, al tener 26, estaría por fuera del rango de edad que busca el protagonista de Titanic.

“Zendaya just turned 26, happy birthday. 26 is a weird age in Hollywood. Young enough to play a high school student, but too old to date Leonardo DiCaprio.” – Kenan Thompson at the #Emmys pic.twitter.com/tnbJ3XtZ1m

— philip lewis (@Phil_Lewis_) September 13, 2022