Por unos miles de dólares y el “pago del ataúd”: Así recluta el Grupo Wagner a presos rusos

Era un secreto a voces, pero hasta ahora sus métodos no se habían hecho públicos. El grupo de mercenarios rusos del Grupo Wagner, fundado por el oligarca Yevgeny Prigozhin, conocido como “el chef de Putin”, recluta en prisiones rusas a convictos que decidan alistarse para combatir en el frente de Ucrania a cambio de un indulto presidencial y un sueldo.

Por: NIUS

La oferta incluye 3.200 dólares (unos 200.000 rublos) y la cobertura de los costos del funeral a la familia del mercenario si lo matan, el llamado “pago del ataúd”.

Algunas fuentes aseguran que él, personalmente, ha visitado 17 prisiones, donde habría reclutado a mil mercenarios con el compromiso de combatir durante seis meses. La prioridad son convictos por asesinato y robos. Los condenados por narcotráfico o delitos sexuales son descartados. También quedan exentas de reclutamiento las personas mayores o con enfermedades.

Combatir o morir ejecutados

En un video difundido por las redes sociales por Yaroslav Trofimov, Prigozhin grita a los presos: “Nadie volverá a estar entre rejas. Si sirves durante seis meses, son libres. Si llegas a Ucrania y decides que no es para nosotros, los ejecutamos”.

For the first time, a video emerges of a recruitment talk for Wagner by Prigozhin in a Russian prison camp. Absolutely bonkers. “Nobody goes back behind bars. If you serve six months, you are free. If you arrive in Ukraine and decide it’s not for you, we execute you.” pic.twitter.com/9rlAbhKaQW

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 14, 2022