Goleadora venezolana vivió una pesadilla en Chile y su equipo se lavó las manos

Posteado en: Actualidad, Deportes

Hace un par de días, Colo Colo anunció la salida de la delantera venezolana Ysaura Viso, argumentando una “renuncia voluntaria” por razones de índole familiar. El comunicado despertó indignación en el plantel femenino, que preparó una carta en la que desmintió la versión oficial sobre la partida de la goleadora del Torneo Nacional.

Por: La Tercera

“Viso fue contratada bajo ciertas condiciones, entre ellas remuneración, gestión de hospedaje y trámites necesarios para traer a su pareja, siendo este punto de gran importancia para ella, dentro de todas las condiciones acordadas previas a su llegada”, explican las jugadoras.

Sin embargo, según denuncian, ninguna de las promesas se cumplió y la seleccionada vinotinto debió enfrentar múltiples problemas. “El club y dirigencia no cumplieron con la búsqueda, ni papeleo para el hospedaje, siendo la misma Viso, quien salió con varias de sus compañeras a las calles de Santiago, con la finalidad de conseguir arriendos disponibles. Sin tener respuesta alguna, más del primer semestre tuvo que dormir en condiciones no favorables para ninguna jugadora, que le ocasionaban dolencias musculares en su espalda baja, por lo que Viso en su disposición de mejorar su situación consiguió varias alternativas de arriendo, pero desde la dirigencia no fueron capaces de consignarle los documentos necesarios para concretar una de las opciones, dejando sola a la jugadora en este proceso, teniendo que resolver por sus medios”, lamentan.

La carta también destaca los esfuerzos del técnico albo. “Luego de varios meses, con ayuda de nuestro entrenador Luis Mena, junto a un gran amigo suyo; se consiguió una casa donde por fin pudo hospedarse sin estar hacinada. En cuanto al tema de su pareja, Ysaura Viso no solo esperó más de un año, sino que, también se vio obligada a realizar el proceso para solicitar la visa por su cuenta, debido a que la persona encargada no logró eficazmente gestionarla. Se solicitaron más de tres visas distintas y todas fueron rechazadas. El club se excusó indicando que era un tema del país de origen y se escapaba de sus manos; razón que fuese creíble si no se conocieran los antecedentes de que, a los jugadores masculinos, siendo venezolanos, de otros clubes si han podido reunirse con sus familiares en nuestro país”, comentó.

Asimismo, compararon la situación de Viso con la del plantel masculino: “Ahora bien, nosotras nos preguntamos si perteneciera Ysaura Viso al plantel masculino: ¿hubiese sido necesario un comunicado como este? ¿Hubiese llegado sin hospedaje en el país? ¿Hubiese recorrido las calles de Santiago buscando arriendo y durmiendo en condiciones no aptas? ¿Hubiese tenido que esperar más de un año para gestionar la visa de su pareja?”.

Para leer más, pulse aquí.