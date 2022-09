Patricia Janiot confesó las verdaderas razones de su salida de Univisión

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tremenda sorpresa se llevaron los televidentes que sintonizaban el noticiero de la cadena Univisión, destinada al público latino que reside en los Estados Unidos, cuando la colombiana Ángela Patricia Janiot anunció intempestivamente su saluda del telediario.

Hasta hoy se desconocían los motivos por los cuales decidió abandonar su casa por más de cinco años, en la que recibió algunas críticas y comentarios positivos sobre el trabajo que realizaba en las diferentes jornadas internacionales como las elecciones presidenciales en Colombia, Chile y Nicaragua.

El público vio su última aparición frente a las cámaras de Univisión con el cubrimiento del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, el pasado 8 de septiembre, siendo este el cierre de aquel formato televisivo. Y es que las preguntas comenzaron a rondar en las redes sociales por lo que Janiot decidió hacer un video en su cuenta de Twitter e Instagram explicando los motivos.

“Agradecimiento de haber compartido una cuantas jornadas de trabajo con un grupo periodístico de primera y con el cariñosísimo equipo técnico que hay detrás de cámaras y que hace posible que ustedes nos vean cada noche. A todos ellos, a mis compañeros de trabajo, a las directivas del canal y a todos ustedes, que me recibieron a diario en sus hogares, muchas gracias. Ya es hora de regresar a casa. Hasta pronto”, señaló Janiot al terminar el telediario en Univisión ese día.

“Les debía este mensaje de agradecimiento por esas palabras hermosísimas que me han escrito en los últimos días, mensajes de aliento, de felicitaciones, de agradecimiento, de admiración, de buenos deseos y la verdad es que los aprecio muchísimo, los valoro de sobremanera. Me han emocionado, me han conmovido, sobre todo en esta etapa tan importante de mi vida, gracias de corazón”, afirmó la presentadora en la comunicación audiovisual.

¿Qué pasó? Todo parece indicar que lo que llevó a la comunicadora a abandonar el proyecto fueron los problemas familiares que comenzaron a presentarse con su esposo, con sus hijos y lo difícil que se había convertido el encontrar un punto intermedio para compartir juntos.

“La verdad es que las razones familiares se deben a que mi esposo y mi hijo viven en Atlanta, mi hija vive en Los Ángeles y yo vivo en Miami. Mi cambio a Univisión significó que me mudara a Miami y no pude convencer a mi esposo que me acompaña, que se mudara también”, respondió la comunicadora a la inquietud que sus seguidores tenían en torno a su renuncia.

Según mencionó Janiot, la relación se estaba volviendo insostenible entre esos ires y venires entre Atlanta, Miami y en ocasiones Los Ángeles.

Finalmente, aclaró lo ocurrido con el cierre de su comunicación cuando dijo “es hora de regresar a casa”, dejando claro que en ningún momento quiso dar a entender que volvería a Colombia o que pasaría nuevamente a formar las filas de CNN en Español, cadena televisiva que la catapultó al estrellato como presentadora de los diferentes informativos.

“La verdad es que quiero hacer una pausa para concentrarme en proyectos personales en los que he venido trabajando”, puntualizó Janiot, además, invitó a sus fanáticos a que sigan estando pendientes de sus anuncios en redes sociales, en las que estará compartiendo un poco más de su vida en este tiempo sabático que tendrá y los trabajos que emprenderá: “Espero que sigamos conectados, que sigamos hablándonos y siguiéndonos a diario como hemos venido haciéndolo desde los últimos años. Gracias y hasta pronto”.

