Periodista que entrevistó a 12 atacantes de tiroteos masivos en EEUU contó qué fue lo más terrorífico

A dos días de la ejecución del asesino Mark Stroman – mató a 2 personas e hirió a una tercera en un tiroteo en el que buscaba “purificar” a EE.UU. del Islam después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 – el periodista británico Alex Hannaford logró entrevistarlo.

Por BBC News

“Estábamos haciendo la última entrevista, y él estaba muy arrepentido y me dijo: ‘Mira, no tengo nada que perder al decirte que me arrepiento de lo que hice. Voy a ser ejecutado en unos días, pero quiero que la gente sepa que si hay algo que puedo hacer con mi vida es decirles que no vale la pena, que me equivoqué. Estaba lleno de odio'”, le contó Hannaford a BBC Mundo.

Durante casi 20 años, el periodista se dedicó a visitar las prisiones y corredores de la muerte de Texas, buscando historias que reflejaran las injusticias del sistema penitenciario estadounidense. Además, estaba interesado en el tema de la posesión de armas.

Viviendo en Texas, Hannaford había tenido que cubrir de manera habitual el tema del control de armas, algo que inevitablemente lo llevó a los tiroteos masivos.

