Revelan los vínculos de un alto funcionario del FBI con Rusia y crece la tensión en EEUU

Un exagente de alto nivel del FBI que estuvo involucrado en la investigación de los contactos de la campaña de Trump con Rusia durante las elecciones de 2016 ha sido objeto de escrutinio por parte de los fiscales federales por sus vínculos con Rusia y otros gobiernos extranjeros.

A finales del año pasado, según documentos judiciales internos obtenidos por Insider, los fiscales estadounidenses convocaron en secreto a un gran jurado que examinó la conducta de Charles McGonigal, exjefe de contrainteligencia en la oficina de campo del FBI en la ciudad de Nueva York. El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre lo que estaba investigando el gran jurado o si seguía en curso. Pero una citación de testigo obtenida por Insider parece indicar que el gobierno, en parte, estaba investigando los tratos comerciales de McGonigal con un importante asesor de Oleg Deripaska, el oligarca ruso multimillonario que estuvo en el centro de las acusaciones de que Rusia se coludió con la campaña de Trump para interferir en las elecciones de 2016.

La citación, emitida en noviembre, solicita registros relacionados con McGonigal y una firma de consultoría en la sombra llamada Spectrum Risk Solutions. Una semana después de que se emitiera la citación, un inmigrante nacido en la Unión Soviética llamado Sergey Shestakov dijo en una presentación separada que McGonigal lo había ayudado a “facilitar” una presentación entre Spectrum y el asistente de Deripaska. La presentación también establece que McGonigal ayudó a presentar al asistente a Kobre & Kim, una firma de abogados de Nueva York que se especializa en representar a clientes que están siendo investigados por sospecha de “fraude y mala conducta”. Shestakov, quien ha sido identificado en los paneles de televisión como un ex funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores soviético y ex jefe de gabinete del embajador soviético ante las Naciones Unidas , informó haber recibido $ 33,000 por las referencias.

Si bien no necesariamente habría sido ilegal que McGonigal trabajara en nombre de Deripaska, no revelar las actividades cubiertas por la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, como el cabildeo y las relaciones públicas, se castiga con una multa de $250,000 y hasta cinco años de prisión. . Deripaska fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2018 por actuar como agente del Kremlin y ha sido acusado de ordenar el asesinato de un empresario. “Si McGonigal está relacionado de alguna forma con Deripaska, eso me parece indecoroso, por decirlo cortésmente”, dice Tim Weiner, autor de “Enemies: A History of the FBI”.

Ni McGonigal ni aquellos con los que se cita que trata respondieron a las solicitudes de comentarios de Insider. “Esta no es un área en la que podamos hacer una declaración en este momento”, dijo un representante de Kobre & Kim.

No está claro si McGonigal es un objetivo de la investigación del gran jurado o simplemente un sujeto cuyas actividades están relacionadas de alguna manera con ella. Y no hay nada en los documentos judiciales ni en ningún otro lugar que sugiera que McGonigal se comportó de manera inapropiada durante la investigación del FBI sobre la campaña de Trump. Pero los materiales solicitados en la citación de los testigos plantean dudas sobre si un alto agente del FBI pudo haber estado aprovechando las conexiones que hizo durante sus años de servicio público para obtener ganancias privadas, una práctica muy común entre los conocedores de Washington. Y sean cuales sean las acciones de McGonigal, el hecho de que se haya visto envuelto en una investigación del gran jurado es muy inusual. Según un ex alto funcionario del Departamento de Justicia que pidió no ser identificado, los fiscales casi nunca consideran cargos contra alguien de tan alto rango en el FBI.

