Marco Rubio rechazó alianza entre Gustavo Petro, el régimen venezolano y el ELN

Por medio de su cuenta en Twitter, el senador estadounidense Marco Rubio calificó este viernes de “absurdo”, el hecho de que el régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, sea garante de los diálogos de paz que adelantará el gobierno del presidente Gustavo Petro con la guerrilla del ELN.

Por Semana

Además, el político estadounidense, quien llamó “organización terrorista” al ELN, dijo que el hecho de que ese país sea garante en dichos diálogos, no deberá afectar la política de los Estados Unidos hacia el régimen de Maduro.

“Sabíamos que el nuevo gobierno de Colombia realinearía su postura hacia Venezuela. Es absurdo que la dictadura venezolana pueda servir como garante de cualquier acuerdo de paz. Esto no puede ni debe afectar la política estadounidense hacia el régimen de Maduro o el ELN, una organización terrorista extranjera”, dijo puntualmente Rubio en su cuenta en Twitter.

We knew Colombia’s new gov’t would realign its posture towards Vzla. It’s absurd that the Venezuelan dictatorship could serve as a guarantor of any peace deals.

?

This cannot, & shouldn’t, impact U.S. policy towards the Madruo regime or the ELN–a foreign terrorist organization. https://t.co/P6Wv4UwJAt

— Marco Rubio (@marcorubio) September 16, 2022