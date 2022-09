Reportan trazas de petróleo en río amazónico de Perú

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La empresa estatal Petroperú reportó este viernes la presencia de trazas de crudo en un río de la amazónica región Loreto próximo al Oleoducto Norperuano, tras denuncias de contaminación hechas por comunidades nativas.

La petrolera indicó que envió un equipo de emergencia a la zona para enfrentar la contingencia y ayudar a unas 2.500 personas que viven en las comunidades afectadas por el derrame.

“El día de hoy se tuvo conocimiento de presencia de trazas de crudo en el río Cuninico, con posible punto de inicio en el kilómetro 42 del Tramo I del Oleoducto Norperuano, distrito Urarinas, provincia y región Loreto”, informó Petroperú.

“La causa del presente evento está por determinar”, agregó la empresa luego de asegurar que el bombeo de crudo por el tramo I del Oleoducto Norperuano está paralizado desde febrero pasado.

El derrame afecta a seis comunidades de nativos amazónicos Kukamas de la quebrada Cuninico, cuyos dirigentes denunciaron a la prensa que el río se encuentra contaminado.

“La población está desesperada porque hasta ahorita no come la población, no comen los niños, porque no hay agua con qué cocinar. No hay qué comer porque toda la quebrada, el río, está contaminado, están muriendo los peces”, dijo a la radio RPP el ‘apu’ (líder) Galo Vásquez, representante del pueblo indígena Cuninico.

“La población no tiene agua para tomar”, añadió.

Petroperú ha reportado desde enero una serie de atentados a su oleoducto en la región de Loreto (selva norte), los que han provocado derrames de crudo y poner en marcha planes de contingencia ambiental.

El oleoducto registra al menos 29 actos de sabotaje desde 2014, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

El Oleoducto Norperuano es una de las obras de mayor envergadura de Perú y se construyó hace cuatro décadas para transportar el crudo desde la región amazónica hasta Piura, en la costa, extendiéndose por unos 800 km.

AFP