Streamer reveló la increíble cantidad de dinero que ha ganado en el último mes en Twitch… y fue muy baja

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El éxito de Twitch entre los espectadores y, sobre todo, entre los streamers es más que evidente. Aunque con el fin de la pandemia, los números hayan descendido, las ganancias de todos los creadores de contenido siguen siendo muy sorprendentes. El último en mostrarlas ha sido Mizkif.

Por: 20 Minutos

El modelo de negocio de la plataforma de Amazon en el que el protagonista se lleva, por lo menos, el 70% de las suscripciones de 4 euros, más los ingresos por publicidad y número de espectadores, es muy beneficiario para todos los que deciden firmar el contrato de exclusividad.

Una prueba de ello es la cifra que el estadounidense ha mostrado que ha ganado durante el mes de julio en Twitch, unas semanas que aseguran que fueron “muy, muy, muy lentas”.

Popular Just Chatting / IRL streamer Mizkif revealed that he made almost $106,755 from Twitch alone in July, which he considers a "very low" month on the platform.

Mizkif showed how much he made just from Twitch alone in July, despite not streaming on a regular schedule. pic.twitter.com/FEGHhMmckT

— GameRiv (@GamerivGames) September 17, 2022