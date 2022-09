Federer aseguró no querer alejarse completamente del mundo del tenis

Posteado en: Deportes, Titulares

El legendario tenista suizo Roger Federer dejó entender, sin dar más precisiones, que va a seguir ligado al mundo del tenis tras su retirada, a su llegada este martes a Londres para disputar allí la Laver Cup, que anunció que será su última competición oficial.

“No sé exactamente cómo será mi futuro, pero no quiero alejarme completamente de un deporte que me ha dado todo”, declaró el antiguo número uno mundial a la Radio Televisión Suiza (RTS).

El ganador de veinte Grand Slam confió después a RTS sentirle “aliviado” tras haber anunciado su retirada.

“Mi rodilla no me soltaba, no progresaba lo suficientemente bien, y después tuve el resultado de un escáner no muy satisfactorio, con lo que me dije que esto se terminaba”, explicó.

El helvético reconoció después a este medio de comunicación haber retenido “una lágrima o dos”, pero se declaró “feliz de haber dado el paso”.

La leyenda del tenis había anunciado el jueves en un comunicado su retirada tras la Laver Cup, competición que se desarrollará en Londres de viernes a domingo.

Federer no ha jugado en competición desde su eliminación en cuartos de final de Wimbledon, en julio de 2021, debido a su lesión en una rodilla.

AFP