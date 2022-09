La tragedia de ser militar retirado venezolano: pensiones míseras, denegación de derechos y prohibición de entrar a los cuarteles

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Además, la otra excelente atención que recibían en los hospitales militares, la atención en las clínicas y el suministro de medicamentos hoy es solo un recuerdo del pasado.

Por Sebastiana Barráez / infobae.com

Si el servicio médico asistencial de los militares activos venezolanos es deficiente, el de los retirados es una tragedia. Aunque durante toda su carrera pagaron la seguridad social y aseguraron la atención para el tiempo de retiro, especialmente en su vejez, la crisis económica no solo les pulveriza la mísera pensión sino que la otrora excelente atención que recibían en los hospitales militares, la atención en las clínicas, el suministro de medicamentos para ellos y sus familiares, hoy es solo un recuerdo del pasado.

El 15 de septiembre, la Junta Directiva del Instituto de Oficiales Retirados de la Fuerza Armada (Iorfan) se reunió con el GD Alberto Miltiniano Bermúdez Valderrey, presidente de Seguros Horizonte, quien les informó que durante el 2022 no se ha firmado el convenio entre el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) con Seguros Horizonte, razón por la cual el personal de afiliados no tiene póliza colectiva, por lo que ofrece las pólizas complementarias de mil bolívares (120 dólares aproximadamente) hasta 50 mil bolívares (más de 6 mil dólares), que “los afiliados puedan pagar en cuotas bimensuales, sin límites de edad, con lapsos de espera de 6 y 8 meses, pero las emergencias atendidas inmediatamente”.

Coronel Hidalgo Valero

Es impresionante la cantidad de militares que al caer enfermos no encuentran dónde ser atendidos, ni cómo cubrir exámenes médicos, tratamientos, cirugías, entre otros, por lo que entre varios compañeros hacen colectas y desarrollan campañas de solidaridad. Igual sucede cuando alguno fallece.

Por otra parte, la gran mayoría de los militares en situación de retiro no tienen acceso a las instalaciones castrenses, porque se ha prohibido que quien no es militar activo no puede ingresar a un cuartel ni de visita. Los que se han manifestado contra el gobierno nacional o sencillamente cayeron bajo sospecha no solo son perseguidos, encarcelados y algunos torturados sino que en las fotografías de ellos en Galería de Comandantes les han colocado una franja encima con la palabra “traidor”.

La Ley Orgánica de la Fuerza Armada fue modificada como Ley Constitucional

Mientras el empobrecimiento del militar retirado o en la Reserva se ha deteriorado a niveles alarmante, un sector de la revolución bolivariana ve la oportunidad de sacar provecho político de los militares retirados, tratando de aglutinarlos, como hacen con otros sectores, para llevarlos a votar por los candidatos del chavismo, principalmente por Nicolás Maduro Moros que tiene pretensiones de quedarse en el palacio de Miraflores.

En mayo del 2018, la ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocó a elecciones presidenciales adelantadas, cuya asistencia fue mínima y le permitió al Maduro permanecer en el poder, sin que haya existido una elección válida y transparente, agudizando la crisis que ya vivía el país.

Una de las estrategias, del sector que tiene Maduro en la revolución, es estudiar el lanzamiento de una mega elección, para que la participación de numerosos candidatos le dé apariencia de mayor posibilidad para legitimarse en el poder.

El General Juan Antonio Herrera Betancourt considera que “están buscando, en forma impositiva, tener bajo su control toda la ‘reserva activa’, para ideologizarla y bajo presión llevarlos a ser parte del PSUV, con la pantalla de otra organización. Esto ha tenido un gran rechazo, y hay grupos organizándose para rechazarlo”.

GJ Jesús Suárez Chourio pretende aglutinar a la Reserva militar con fines políticos

La Reserva

Una de las estrategias que tiene el llamado Movimiento Social Reserva Activa Bolivariana (MovSocRsvaAct) es captar a los miles de militares que están retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para utilizarlos con fines políticos.

Un oficial activo le dijo a Infobae: “Eso es censurable. Ha sido muy desagradable tener que decirle a un compañero que no puedes recibirlo en tu oficina sin que parezca sospechoso y uno esté amenazado de ser llamado a la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) para las entrevistas y con el temor que por cualquier intriga te dejen detenido y te cataloguen de traidor”.

“Ahora también quieren manipular a los retirados. Muy mal que mi general Chourio se preste para eso; hemos tenido buena relación y compartido muchas anécdotas, él es bonachón, pero es vergonzoso que un oficial que llegó tan alto (general en jefe) no se retire con dignidad y quiera usar a sus compañeros de armas para mantenerse en el disfrute del poder, porque ese es el verdadero objetivo de eso. Es una vergüenza lo que sucede con los militares retirados, echados al olvido, humillados y muchos en la miseria”.

“Ya perdí la cuenta de las veces que bajo cuerda he enviado ayuda a compañeros que han caído en desgracia y deambulan en busca de un hospital dónde ser atendidos, rogando por un medicamento, esperando por un equipo médico o las medicinas. No te puedo decir cuánta decepción nos da a muchos no poder atender los casos de oficiales que fueron maestros o instructores, porque a los militares retirados los han convertido en enemigos. Ahora pretenden manipularlos para comprometerlos en las elecciones, aprovechando la situación de miseria en la que muchos están. No chica, eso da arr… No sé cómo catalogar esa acción”, dice finalmente.

Cuando los oficiales activos pasan a retirados se acaba la magia que da el uniforme con el poder

Reserva o Partido

El coronel retirado (GN) Hidalgo Antonio Valero Briceño, quien es doctor en Ciencias Jurídicas, preside el Movimiento Defensores Populares (DPR), quien el 13 de septiembre de 2022 catalogó como el colmo de la degeneración que haya “militares retirados planteando la creación del partido político llamado: Reserva Activa Bolivariana, tratando de incluir a los militares, de la otrora honrosa situación de retiro, hoy denigrante por la situación socioeconómica, de desprecio en la que nos ha llevado el Régimen Comunista”.

“Todos los militares, al igual que la mayoría de la población, con la excepción de un grupito de bandoleros corruptos, atravesamos por la más profunda crisis que ha vivido nuestro pueblo en su historia política contemporánea. Es lamentable cómo son tratados nuestros compañeros de armas, después de entregar sus vidas al servicio de la Patria”.

“Muchos, desde generales a sargentos, están en situación de pobreza crítica, algunos hasta en la indigencia, tienen que recurrir a la caridad de compañeros y amigos, cuando surge una emergencia médica, para salvar sus vidas y las de su familia”.

Coronel Ángel Alberto Bellorín

“La situación de los sueldos de los militares es denigrante. Las pensiones son de hambre; un sargento y su familia no puede sobrevivir con sueldo básico sin primas, de 43 US$ mensuales o un Coronel con 104 US$ al mes, cuando solo la canasta alimentaria supera los 380 US$ mensuales”.

Destaca la “caótica situación de los servicios de salud y bienestar social de los militares de la mal llamada Reserva Activa. Es el colmo de la adulancia de los promotores de ese aberrante adefesio, de convertir la organización de militares retirados, en un partido político adscrito al PSUV, con la anuencia del GJ (Ej) Jesús Suárez Chourio, quien ordenó a unidades militares, empezar a trabajar por el PSUV, con el 1X10?.

“Para colmo, ahora están proponiendo la eliminación del único bastión de defensa de nuestros derechos, como lo es el IORFAN. ¿Por qué no se ocupan, de mejorar las condiciones socioeconómicas y de salud del gremio?”

“Las primeras Leyes del Ejército y la Armada, hablaban de militares en situación de retiro, quienes si estaban en condiciones físicas, podrán ser llamados en caso de movilización. La última Ley Orgánica de la Fuerza Armada, aprobada por la Asamblea Nacional, conforme a las normas constitucionales, se promulgó en Gaceta Oficial N° 38.280, del 26 de septiembre de 2005. En ella se denominó como fuerza de complemento de la FAN, a la Reserva Nacional y la Guardia Territorial”.

“Del análisis de las normas podemos concluir que la Reserva Activa o Reserva Nacional, como organización que agrupa a todos los militares retirados, jamás podrá convertirse en un partido político, independientemente de la preferencia partidista de cada uno de sus miembros”.

Finaliza el coronel Valero Briceño diciendo que “la aberrante situación es motivada por la desesperación del Régimen, que sin escrúpulos vulnera todos nuestras normas, valores y principios, para afianzarse en el poder, utilizando el ventajismo electoral y tratando de utilizar a los militares como borregos, para sus despreciables fines”.

Anuncios como este, de militares desde soldados hasta generales, proliferan en Venezuela

Solo para la Fuerza Armada

Por su parte, el coronel retirado (Ej) Ángel Alberto Bellorín, promoción 1977, quien es abogado Magna Cum Laude, además de licenciado en Educación Física y deportes, así como en Ciencias y Artes Militares, con maestría y doctorado en Derecho Constitucional dice que “constitucionalmente, reformar leyes orgánicas por ley habilitante, es decir Decreto Leyes, más que inconstitucional, al referirse a la Fuerza Armada es inmoral. Eso podrá discutirse en el obsceno lenguaje político venezolano pero no en el lenguaje académicos con argumentos epistémicos y gramaticales”.

Recuerda que, a partir del 2008, se inició esa práctica de modificar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada (LOFAN) y otras leyes orgánicas por decreto ley. El plan evidente en el ámbito militar era progresivamente eliminar las pocas normas aún existentes sobre los ascensos militares, preparar el terreno para crear la Milicia y otros cambios de organización dosificadores de la destrucción”.

Muchos abogados “incluyendo compañeros militares, intentaron fallidos recursos de nulidad ante un Tribunal Supremo que desde el 2004 ya estaba controlado por el chavismo. Las reformas sucesivas en decretos leyes, todas por Ley Habilitante, fueron a cuenta gotas haciendo su trabajo. Es en la reforma del 2014 donde aparece por primera vez ese oxímoron de la reserva activa. No fue aislado, paralelamente hacían el trabajo con el control partidista de las demás instituciones para eliminar la posibilidad de anular esas leyes”.

“La última aberración aplaudida por la ignorancia, es esa torpeza a la racionalidad denominada Ley Constitucional, aprobada por la inconstitucional Asamblea Constituyente. Cualquier persona medianamente honesta en lo intelectual y moral sabe que es un engendro inexistente jurídicamente”.

“Fue aprobada para propaganda política y por disfrazar la razón secundaria de convocar dicha asamblea, que más allá de constituida en forma arbitraria para anular una Asamblea Nacional adversa al gobierno, pretendía vincular emocionalmente una sometida y disminuida FAN a otra patraña de ‘lealtad constitucional’. Un burdo fraude Constitucional”.

Sugiere analizar “por qué la actual Ley que rige los destinos de lo que aún queda de Fuerza Armada es la primera y única ley venezolana titulada como ‘constitucional’. De igual manera, los militares fuimos ‘privilegiados’ con una Ley de Seguridad Social también única, al ser bautizada con el apodo de un personaje del que debemos estar orgullosos” ya que simbólicamente lo llevaron al panteón”.

“Por supuesto, poco importa a la propaganda gobiernera que la ley de seguridad con nombre de prócer nada asegure y no cumpla su contenido. Tremendo privilegio que nos dieron a los militares venezolanos para sustituir salarios disminuidos, bonos reducidos, pensiones de vergüenza y deudas no pagadas”, dice Bellorín.