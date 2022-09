La rebelión de la cerveza: Miles de latas obstaculizan tránsito en Florida tras accidente de un camión (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una carretera de Florida quedó bloqueada después de que varios camiones chocaron y miles de latas de cerveza marca Coors Light cubrieran el camino e impidieran su tránsito.

Por El Diario NY

La Patrulla de Carreteras de Florida informó que todos los carriles hacia el sur de la I-75 quedaron cerrados el pasado miércoles después del accidente que involucró a cinco vehículos. Se reportaron heridos menores.

Las imágenes de la escena muestran miles de latas y cajas de cerveza Coors Light esparcidas por la carretera o cubiertas como mantillo debajo de los camiones que se habían derrumbado en el accidente.

Una gran operación de limpieza tomó horas antes de que la carretera finalmente se reabriera.

Update: Crews continue to work to clear vehicles and debris along I-75 at this hour. pic.twitter.com/oEuReTxASX

— FHP Tampa (@FHPTampa) September 21, 2022