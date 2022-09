La confesión de Dani Alves sobre Cristiano Ronaldo que generó polémica

Posteado en: Deportes, Titulares

Dani Alves habló de Cristiano Ronaldo en una charla con Efraín Velarde, mejor conocido como “El Chispa”, que comparte vía YouTube charlas con sus compañeros de Pumas UNAM. El brasileño habló de su relación con Cristiano Ronaldo y sorprendió con lo que dijo.

Por Mundo Deportivo

“Particularmente, me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en el Barça vs Madrid, porque siempre parece que no puedes hablar, ahora que ya no estoy, sí puedo hablar. Cristiano ejemplifica para todos nosotros, que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores.”

“Él ejemplificó esto. Yo lo respeto muchísimo, hasta cuando yo jugaba contra él. Yo tuve la oportunidad de decírselo a él”, confesó Dani Alves.

El lateral siguió explicando que “esto llegó a un momento de intentar saludarlo y él no me saludaba, que se generó una polémica una vez. En un Balón de Oro, tuvimos un rifirrafe ahí, él no me saludó, pero por lo que se estaba generando afuera. Que si no respetaba a Cristiano, que si lo otro… ¿Cómo no voy a respetar a un tipo que ha conseguido todo a base de trabajo, a base de echarle huevos? Yo me identifico con él. Todo lo que hice en mi vida fue a base de eso”.

