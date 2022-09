“Biden, escucha, estamos en la lucha”: Migrantes protestaron por el TPS frente a la Casa Blanca (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

“Biden, escucha, estamos en la lucha”, entonó este viernes un grupo compuesto por migrantes centroamericanos y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos durante una concentración que se generó frente a la Casa Blanca, en Washington DC.

Por El Tiempo Latino

En medio de la manifestación, una participante dirigió unas palabras al presidente Joe Biden: “Lo que deseamos es la residencia … se lo pedimos con todo respeto, señor presidente Biden, nos debería de dar ahora esa residencia que tanto necesitamos”.

En la actividad también estuvo presente la demandante Crista Ramos, hija de dos migrantes salvadoreños y nacida en Estados Unidos, quien lidera un movimiento cuya meta es que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) como su madre, tengan un estatus permanente en el país.

No es la primera vez. El pasado 14 de septiembre se congregaron los manifestantes y las organizaciones para pedirle a Biden actuar rápidamente para extender los TPS para beneficiarios de Honduras, El Salvador y Nicaragua. También crear uno para Guatemala, reseñó Efe.

HAPPENING NOW: Lead Plaintiff Crista Ramos & Activists block streets of Washington DC to meet @JoeBiden motorcade & demand his action to utilize #TPS to protect migrant families!! #TPSJustice pic.twitter.com/q91V2z1Tfe

— Nat’l TPS Alliance (@TPS_Alliance) September 23, 2022