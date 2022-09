Semana: Leopoldo López habla sobre el lado oscuro del restablecimiento de relaciones entre Colombia y el chavismo

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En entrevista con SEMANA, el líder opositor venezolano Leopoldo López comparó al gobierno de Gustavo Petro con los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Alertó sobre la gravedad de que los medios de comunicación sean complacientes con los regímenes autoritarios.

VICKY DÁVILA: ¿Cómo ve el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela?

LEOPOLDO LÓPEZ: Con preocupación. Es una integración que se está haciendo en función de negocios, de intereses económicos que no quedan del todo claros. Se busca invisibilizar lo que ha sido la tragedia de Venezuela. También creo que es un corto circuito entre lo que está diciendo Petro públicamente, incluso ante la ONU, y lo que está haciendo el embajador Armando Benedetti en Venezuela.

V.D.: ¿Por qué lo dice?

L.L.: Por un lado, Petro habla de los derechos humanos, del tema ambiental y esta misma semana, cuando estaba diciendo eso en la ONU, salió un informe de la Comisión de Derechos Humanos que determina que Nicolás Maduro y una cadena de mando, que incluye a Cilia Flores, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y varios otros, son responsables de haber cometido delitos de lesa humanidad.

Vemos la agenda de Benedetti durante las primeras semanas en Venezuela y ha sido precisamente reunirse con todos y cada uno de quienes están señalados en este informe. Todos señalados de haber ordenado torturas muy graves, en algunos casos violaciones sexuales, en otros, incluso, llegaron hasta la muerte de algunas de las personas que habían sido detenidas por razones políticas.

Lo otro que dice el informe es que Venezuela también tiene una situación gravísima de violación de derechos ambientales en la Amazonia por la explotación del oro ilegal y esto también es un corto circuito entre lo que está diciendo Petro y lo que está ocurriendo en Venezuela. Pareciera que la política de Colombia, de alguna manera, quiere invisibilizar la tragedia de millones de venezolanos que hoy están sufriendo a consecuencia de la dictadura.

V.D.: ¿Quién gana y quién pierde en este restablecimiento de relaciones?

L.L.: Pierden los venezolanos y los colombianos. Si se pretende una paz total, hay un requisito fundamental y es que en Venezuela haya paz, Estado de derecho y democracia. No puede haber paz en Colombia si no hay democracia en Venezuela. El proceso de paz con las Farc tuvo una tremenda consecuencia en mi país. Los grupos armados, las Farc entre ellos y el ELN, se desplazaron a territorio venezolano. Hoy esos grupos no están solamente en la frontera, sino en todo el territorio. Se habla mucho de la apertura de la frontera. La realidad es que quien cerró la frontera fue Maduro, no el presidente Iván Duque; para temas de migración y efectos comerciales ha estado abierta, y creo que hoy Venezuela no puede aportar ningún tipo de producto, o muy pocos productos, para Colombia.

V.D.: El Gobierno de Petro ha presentado el restablecimiento de la relaciones entre Colombia y Venezuela como un ‘gana a gana’.

L.L.: No creo que sea así.

V.D.: ¿Esto le da oxígeno a Maduro?

L.L.: Sí, Benedetti pareciera más bien el embajador de Maduro y de los intereses de Maduro que el embajador de Colombia. Sin duda, es una agenda que busca normalizar, estabilizar, busca ser el mascarón de proa para darle más legitimidad a Maduro en la región e internacionalmente.

