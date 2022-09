El oscuro secreto del guardaespaldas de Harry que pone en peligro a Meghan Markle

Posteado en: Internacionales, Titulares

Un guardaespaldas fotografiado con el duque y la duquesa de Sussex es un ex oficial de la Policía Metropolitana de Londres condenado por estrangular a su esposa y dejarla “a segundos de la muerte”.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Pere Daobry, de 51 años, fue fotografiado conduciendo al Príncipe Harry y Meghan en un Range Rover cuando salían de la casa de Frogmore camino a la estación Euston de Londres.

La noticia de su condena será una vergüenza para la pareja que ha hecho campaña para crear conciencia sobre la violencia doméstica a través de su Fundación Archewell.

El culturista fue condenado en 2016 por atacar a su esposa Sarah Jay, ex sargento de policía de Essex, después de que ella declarara que ya no lo amaba. Más tarde se suicidó debido al trastorno de estrés postraumático, describiéndolo como un “lunático”.

Una fuente le dijo a Mail Online: “Cuando consideras lo franca que es Meghan sobre los problemas de las mujeres, es bastante sorprendente que se haya contratado a un guardaespaldas con ese tipo de experiencia”.

En una entrevista después de su condena, la Sra. Jay recordó que “cuando lo conocí, era una mujer fuerte, segura y capaz. Nunca podría haber imaginado ser víctima de violencia doméstica. Estaba aterrorizada, aislada y no tenía a quién recurrir”.

Jay, que tuvo una hija a través de una relación anterior, agregó que “Estaba a solo unos segundos de la muerte, eso me aterroriza”.

Al recordar el incidente de diciembre de 2015, que comenzó después de una pelea en su habitación, comentó que “Le sugerí que fuera al gimnasio para calmarse y me alejé para alejarme de él”.

Me agarró. Lo siguiente que recuerdo es estar de espaldas. Estaba luchando por respirar. Podía sentir su rabia. Tenía sus manos alrededor de mi cuello y me estaba asfixiando. Todo en lo que podía concentrarme era en mantenerme con vida. Estaba jadeando pero no podía respirar. Me di cuenta de que tenía que quedarme quieto, no luchar y respirar por la nariz. Tratar de hacer eso fue lo último que recuerdo.

Daobry negó la agresión, pero fue declarado culpable después de un juicio. Los magistrados de Colchester rechazaron su afirmación de haber usado un estrangulamiento aprobado por la policía para evitar que la Sra. Jay tomara una sobredosis de tabletas en su casa en Thorpe-le-Soken, Essex.

Recibió una sentencia de prisión de 12 semanas que fue suspendida porque había llamado al 999 sobre sí mismo.

El activista contra el abuso doméstico David Challen dijo que “el nuevo papel de Daobry como oficial de protección de confianza para los Sussex es nada menos que un insulto a la memoria de Sarah Jay”.