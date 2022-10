Marco Rubio afirmó que dictadores secuestrarán más estadounidenses ante apaciguamiento de Biden

Click to share on Google News (Opens in new window)

El senador de EEUU, por el estado de Florida, Marco Rubio, se manifestó tras la liberación de dos venezolanos señalados de narcotráfico por su país.

A través de redes sociales, el senador, este 1 de octubre indicó “Biden liberó hoy a dos traficantes de drogas condenados, sobrinos del dictador Maduro, a cambio de que 7 estadounidenses inocentes sean retenidos como rehenes”, condenando la acción.

Rubio ve como un error dicho canje y al respecto señaló “Otro apaciguamiento de Biden que dará como resultado que más dictadores antiestadounidenses tomen como rehenes a más estadounidenses inocentes en el futuro”.

Today Biden released two convicted drug dealer nephews of #Venezuela dictator Maduro in exchange for 7 innocent Americans being held hostage

Another Biden appeasement that will result in more anti-U.S. dictators taking more innocent Americans hostage in the future

— Marco Rubio (@marcorubio) October 1, 2022