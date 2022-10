Elon Musk presentó a Optimus, el robot humanoide de Tesla

Posteado en: Tecnología, Titulares

El multimillonario sudafricano y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, reveló este viernes un prototipo de robot humanoide que, entre otras cosas, es capaz de regar las plantas, transportar cajas y mover barras metálicas.

En un evento sobre inteligencia artificial en las oficinas de Tesla en Palo Alto, en California, Estados Unidos, Musk explicó que el robot utiliza el software de aprendizaje automatizado y los sensores desarrollados por la empresa de vehículos eléctricos que él dirige.

Cuando salga a la venta, el precio de este robot -bautizado como “Optimus”- será probablemente inferior a los 20.000 dólares, indicó el multimillonario.

“Optimus” tiene una batería de 2,3 KWh y conectividad a redes Wi-Fi y LTE.

El año pasado, Musk ya adelantó que Tesla estaba desarrollando un robot humanoide para realizar trabajos “peligrosos” que la gente no quiere hacer e indicó que el proyecto iba a tener profundas implicaciones económicas.

El equipo a cargo de Optimus señaló que el robot tiene una gran diferencia con el concepto original, dado que se necesitaba una plataforma realista sobre la que se pudiera desarrollar.

Para esto, se desarrolló el modelo que da pie a este prototipo, un robot con dimensiones y tamaño mucho más realista, con la intención de llegar a una nueva generación, que sería la refinación de la plataforma actual. Tesla también detalló que este cambio de diseño en el robot implica modificaciones tanto en su peso, potencia y nivel de movimiento.

Por ejemplo, ahora se tiene un peso de 73 kilos, contra los 56 del concepto original. Además, tendrá en total más de 200 grados de movimiento en todo el cuerpo y 27 de estos se encontrarán ubicados en las manos.

También se anunció que este robot está potenciado por el mismo sistema Autopilot que se encuentra en los vehículos de Tesla para poder moverse por su entorno y reconocer los objetos.

En la parte de la mano el robot ha sido diseñado con una parecida a la de los humanos, con la intención de ser ergonómica, y de poder manipular objetos con relativa facilidad, pudiendo cargar hasta paquetes de nueve kilos en cada una.

Por otra parte, este viernes se filtraron las conversaciones previas a la compra de Twitter entre Musk, Agrawal y Dorsey.

La demanda de Twitter contra Elon Musk para cancelar la adquisición de la plataforma revela detalles muy importantes relacionados, en primer lugar, con los acuerdos realizados antes del importante anuncio del magnate en abril pasado, en el que pretendía comprar la red social por 44.000 millones de dólares.

Ahora, nuevos documentos publicados un día antes de que los abogados de Twitter interrogaran a Musk revelaron una conversación por mensaje de texto entre el CEO de SpaceX, Jack Dorsey, y Parag Agrawal el día antes del anuncio de compra.

En los documentos se pueden leer conversaciones aparentemente amistosas entre Musk y el actual CEO de Twitter, Agrawal. También conversaciones con el CEO de Tesla y Jack Dorsey. Muchas de estas conversaciones revelan las declaraciones de Musk sobre sus intenciones tras adquirir Twitter, así como alguna que otra broma aparente del CEO de Tesla.

Los chats previos a la adquisición de Twitter entre Musk y Dorsey

No es ningún secreto que el cofundador de Twitter, Dorsey, abogó por la adquisición de la plataforma por parte de Elon Musk para convertirla en un lugar donde reine la libertad de expresión. Sin embargo, esta es la primera vez que se puede leer una conversación entre los dos empresarios antes del anuncio de compra de Twitter.

En las conversaciones, Musk pregunta a Dorsey cómo debería ser Twitter. El fundador de la plataforma responde: “creo que debe ser un protocolo de código abierto, financiado por una especie de fundación que no es propietaria del protocolo, solo lo avanza. Un poco como lo que Signal ha hecho. No puede tener un modelo publicitario”.

Jack Dorsey también reveló a Musk que Twitter debe ser una plataforma, y no una compañía. “Se necesita una nueva plataforma. No puede ser una empresa. Por eso me fui”, dijo Dorsey al magnate. Este mensaje hizo discrepar a Musk, quien respondió que valía la pena “tanto tratar de mover Twitter en una mejor dirección como hacer algo nuevo”.

A pesar de esta pequeña diferencia de opinión, Jack Dorsey felicitó a Musk cuando se enteró de los primeros pasos del ejecutivo para comprar Twitter:

“Lo he querido durante mucho tiempo. Me emocioné mucho cuando me enteré de que finalmente era posible”, dijo Jack. El fundador de Twitter también se mostró entusiasmado por que Musk conociera a Parag Agrawal. “Parag es un ingeniero increíble”, destacó.

Los documentos muestran que las conversaciones entre Elon Musk y Parag Agrawal comenzaron bien. Sin embargo, una gran diferencia de opinión hizo que las relaciones entre los dos líderes tomaran un rumbo completamente diferente.

Antes de eso, Musk admitió ante Agwaral que no quería ser el CEO de Twitter. “Francamente, odio hacer cosas de mgmt (management). No creo que deba ser el jefe de nadie. Pero me encanta ayudar a resolver problemas técnicos/de diseño de productos”, dijo Musk.

Agrawal, por su parte, quiso mostrar una figura más cercana. Le pidió a Musk que le tratara “como un ingeniero en lugar de un CEO”, cuando el magnate le dijo que quería que “Twitter sea lo más increíble”. “Solía ser CTO y he estado en nuestra base de código durante mucho tiempo… trátame como a un ingeniero en lugar de CEO y veamos a dónde llegamos”, destacó el actual CEO de Twitter en relación a los planes de Musk de cambiar el rumbo de la plataforma.

Con información de EFE