EN VIDEO: Momento en que la Policía británica arrestó a oficial de inteligencia iraní tomando fotos a manifestantes

En una protesta registrada en las calles de Londres fue arrestado por la Policía británica un oficial de inteligencia iraní.

lapatilla.com

A través de un video difundido en redes sociales se pudo conocer que la detención se produjo luego que el “oficial” estaba tomando fotos a manifestantes durante una protesta.

Lo sucedido generó la ira de los manifestantes quienes atacaron al iraní, con golpes y lanzando objetos al mismo.

British police have arrested an Iranian intelligence officer who took pictures of Iranian protesters for the purpose of revenge against their relatives in Iran.#????_????? #?????????#????????_?????? #??_??????_????? #MahsaAmini #Mahsa_Amini pic.twitter.com/I69hLbNW6v

— ????????? (@kooom911) September 26, 2022