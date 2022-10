La emotiva “carta abierta” de Adamari López como sobreviviente de cáncer de seno

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Octubre es el ‘mes rosa’ por excelencia, el mes de sensibilización y concientización sobre el cáncer de seno.

Por People en Español

Como sobreviviente de esta enfermedad que desafortunadamente sufren muchas mujeres en todo el mundo, Adamari López no quiso dejar pasar por alto esta fechan tan señalada a través de las redes sociales, donde solo en Instagram supera los 8 millones de seguidores.

“Octubre, un mes para recordar lo difícil, pero no imposible que es ganarle la batalla al cáncer. Hoy más que nunca confirmo que una actitud positiva hace la diferencia y lo cambia todo (esto aplica tanto para una enfermedad como para nuestro día a día). Este mes me recuerda que lo más preciado que tenemos es nuestra salud, cuídate. Si pasas por momentos difíciles lucha, ora y ten mucha fuerza para seguir disfrutando de lo lindo que Dios nos regala”, compartió.

La copresentadora del programa hoy Día (Telemundo), que fue diagnosticada de cáncer de seno en 2005, compartió una emotiva ‘carta abierta’ en sus historias de Instagram en la que plasma su experiencia y su sentir ante esta enfermedad que tocó a su puerta hace casi dos décadas. Lo hizo con el fin de inspirar y ayudar a mujeres que se encuentran luchando ahora contra el cáncer.

“Al sufrir el cáncer de seno muchas mujeres tienden a sentir pena por ellas mismas y sin duda es uno de los momentos más difíciles que le puede tocar atravesar a una mujer, pero no todos los casos son terminales. Sí hay esperanza para muchas y una herramienta clave en estos casos es la actitud”, comenzó escribiendo Adamari. “Para mí fue esencial no victimizarme porque esa victimización es muy negativa”, reconoció. “Y esa negatividad como energía no atraerá lo mejor ni te ayudará con la recuperación, sino que más bien te mantendrá las manos más atadas. La rabia viene y va y vuelve a venir, eso es cierto. Además, no es una enfermedad que sufre uno solo, sino que la familia entera se ve afectada. Ellos también se deprimen, a veces no saben qué decir y uno de repente se encuentra con que no solo tiene que bregar con los sentimientos internos sino también con los de la familia. Y ellos, a su vez, también tienen que bregar con uno”.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.