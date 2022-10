Habló el fotógrafo que fue atacado por los guardaespaldas de Margot Robbie: “Salvé mi vida de milagro”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En diálogo con TN Show, Pedro Alberto Orquera relató cómo fue la brutal golpiza que sufrió tras sacarle fotos a la actriz y a Cara Delevingne en La Boca.

El fotógrafo Pedro Alberto Orquera fue atacado tras capturar la imagen más buscada de la semana: la presencia de Margot Robbie y Cara Delevingne en la Argentina. Luego de conseguir el material, los guardaespaldas de las estrellas lo persiguieron y lo atacaron brutalmente. Terminó con un corte en la cabeza y le quebraron el brazo.

Desde el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, donde se encuentra internado y a la espera de que los especialistas tomen una decisión respecto a una de sus lesiones, Orquera habló con TN Show. “Estoy con un yeso en el brazo derecho, tengo el brazo muy comprometido y no sé si lo voy a perder”, lamentó.

Y agregó: “Sufrí una brutal agresión. No se sabe si son la pareja de esta gente o los patovicas que acompañaban a estas dos modelos y actrices. Salvé mi vida de milagro, no sé qué hubiese pasado si caía con la cabeza al piso, con la velocidad que esta gente me venía persiguiendo. Recibí un golpe de ellos y caí al piso”.

El ataque tuvo un solo motivo: intentar sacarle la cámara, rompérsela y extraer las imágenes que había logrado conseguir. “Sufrí patoterismo. Si me agarraban, la iba a pasar peor todavía. Me iban a moler a golpes, lo que más resguardé fue el material”, describe el fotógrafo. Y añadió: “No me llegaron a sacar el material, fue lo que más me protegí: el material y mi cámara, mi herramienta de trabajo. Cuando caí al piso, voló por los aires, pero el material lo pude salvar”.

Por el momento, a pesar de que valora la labor de la policía y los médicos que lo están tratando, todo es incertidumbre para el fotorreportero. “Lo más lamentable es el saldo que deja esto: me deja inmóvil, sin poder trabajar ni mover. Ya no voy a poder hacer ninguna changuita y no sé si voy a recuperar el brazo de la manera que debería estar”, lamentó.

