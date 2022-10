Blinken compartió la playlist que lo acompaña en su gira por Latinoamérica y “El alma llanera” no podía faltar

En el marco de su gira por Latinoamérica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, compartió un listado de canciones que lo acompañan durante su viaje, en los que visitará Colombia, Chile y Perú

Por lapatilla.com

“Considero que la música es un lenguaje universal que nos conecta a través de continentes y culturas. Mientras viajo a Colombia, Chile y Perú esta semana, mi lista de reproducción incluye música de algunos de los artistas talentosos de la región”, manifestó el secretario a través de su cuenta de Twitter.

I believe music is a universal language that connects us across continents and cultures. As I travel to Colombia, Chile, and Peru this week, my playlist includes music from some of the talented artists across the region. Listen: https://t.co/CLiuMPRapA

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 3, 2022