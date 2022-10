“Me quedé muda”: el día que Lucía Méndez conoció a Pablo Escobar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La famosa comentó que el capo le ofreció protección tanto a ella como a su familia

Tras el estreno de la serie Siempre reinas, una producción que se transmite en Netflix y que sigue la vida de famosas como Laura Zapata, Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez ya comenzó a dar de qué hablar. Y es que, fue una de las integrantes del elenco quien contó la ocasión en que conoció al narcotraficante Pablo Escobar.

Por Infobae

Fue Lucía Méndez, la cual se encontraba durante el primer capítulo buscando un atuendo que utilizar, cuando recordó la ocasión en que acudió a un concierto en Medellín, Colombia, sin saber que se encontraría con uno de los capos más peligrosos a nivel mundial.

“A cualquiera le pasa eso, nunca sabes quién te va a contratar. Me dice mi mamá: ‘me vas a matar’. Y yo, ‘¿por qué?’” A lo que la madre de Lucía habría añadido: “¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar”.

Méndez confesó que al enterarse de la situación se aterró, pero decidió mantener el profesionalismo y llevar a cabo el show.

“(Fue) cuando estaba en su momento, cuando ea Pablísmo Escobar, petrificada. Creo que es una de las veces que más me he asustado. Nos metimos al camerino, mi mamá blanca, ya me había cambiado, ya nos íbamos y: ‘el señor Pablo Escobar quiere saludarlas’”, narró la actriz de Colorina y continuó:

Un choque de adrenalina tan fuerte, tan impresionante, yo me quedé muda. Te juro que dijo esto: ‘El día que usted quiera, alguien la moleste, haga algo a usted o a su familia, yo sólo le pido que marque este teléfono y usted va a tener en mí un amigo”, contó.

Cabe señalar que, en 2021, cuando salió el libro Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández, donde famosas como Galilea Montijo, Issabela Camil, Alicia Machado, entre otras salieron a relucir por presuntamente sostener contacto con miembros importantes del narcotráfico, algunos medios de comunicación cuestionaron a Lucía Méndez sobre su experiencia personal.

En un encuentro con la prensa, la intérprete de Un alma en pena destacó haberse mantenido fuera de este tipo de relaciones: “No, me he mantenido alejada, es una línea muy delgada, no me pasó eso, nada de eso, para nada”. También se le cuestionó si habría actuado en alguna de las llamadas “narco-fiestas”, a lo que respondió: “A mí no me pasó y definitivamente le agradezco a la vida que no me haya pasado nada de eso, la verdad”

No obstante, en Siempre Reinas no es la primera vez que Méndez había contado algo sobre su encuentro con Escobar, pues en 2020 hizo alusión al momento, aunque en aquel entonces no quiso dar nombres.

“Alguna vez en Medellín, era lógico, había muchos narcos ahí”, reveló Méndez a los medios de comunicación. “Canté para un privado y estaba como muy raro. Pues no sé, pero ese día yo creo que sí había narcos o algo porque estaba muy raro” y agregó:

“No sé nada. Ya me están inventando [nombres de los narcotraficantes asistentes]”, advirtió. “No creo que haya sido ni [Fernando] Mondragón, ni nada”.

Lucía Méndez, Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel se estrenaron como chicas reality el domingo 2 de octubre a través de Netflix y buscan sorprender a sus fans con todo tipo de controversias e historias nunca antes contadas.