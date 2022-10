Joaquín Sabina: El sexo continuo y las drogas se acabó a mis 50 años

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

No elude ninguno de los temas más escabrosos de su vida, Joaquín Sabina se abre en canal en un documental autobiográfico rodado a lo largo de los últimos trece años por su amigo, el cineasta Fernando León de Aranoa. El resultado es “Sintiéndolo mucho”, dos horas de duración que resume una existencia extraordinaria.

Por larazon.es

”Tengo la sensación de que he pasado de la infancia a la vejez sin pasar por la madurez… soy mucho más pudoroso de lo que refleja mi caricatura. Tras ver el documental mi mujer me dijo que Fernando me ha sacado el alma. Y yo pensé, que grosería, si enseñar mi culo ya me da vergüenza”.

El programa es un cúmulo de revelaciones, como cuando revela que “mi padre estaba con Alzheimer y mi madre muy enferma… cuando empecé a cantar en sitios grandes. No pudieron disfrutar del éxito de su niño, porque murieron demasiado pronto”.

Su mujer es la fotógrafa peruana Jimena Coronado, con la que el músico lleva más de veinticinco años de unión. Y con la que se casó a mediados del 2020. ”El amor es un invento maravilloso del ser humano”, dice hoy quien practicó el poliamor en sus años más golfos. Pero esconde que se arrodilló para pedirle a su pareja que se casara con él.

Recuerda su etapa más salvaje, aunque asegura que “lo del sexo continuo y las drogas se acabó a mis cincuenta años. Pero tengo que reconocer que sin la cocaina no hubiera podido componer uno de mis mejores discos, “19 días y 500 noches”, que grabé en sesiones de tres días sin dormir”.

La dedicación al documental “me ha salvado de la tristeza que he sentido en estos años de pandemia. Aunque Fernando me pillara en el baño cagando el resultado final refleja la alegría de estar entre amigos”.

Alejado de los escenarios desde que sufrió una caída en un concierto en el 2020, Sabina anuncia “la salida de mi nuevo disco a finales de año y una gira por Argentina y España a partir de febrero. De salud me encuentro mucho mejor y con muchas ganas de reencontrarme con el público. Ahora estamos firmando los contratos…” Y recuerda que “mi mujer viaja siempre conmigo, si no fuera así no cantaría fuera de España”.