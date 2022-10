Vanessa Senior: ”me cansé de la prostitución”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La humorista venezolana Vanessa Senior asistió a una entrevista en Globovision, donde compartió varios cambios en su vida.

EL FARANDI

Asimismo, la controversial creadora de contenido expresó varias indirectas sobre su vida sentimental: “Y yo no puedo sentar a cualquier ‘tierrua’ al lado de mi gente y entonces como lo dije en esa entrevista lo dije hoy, me cansé de la prostitución, yo no me prostituyo más ni prostituyo más mi imagen ante cualquier garabato que se me siente al lado solo por pasarme la mano”. Lo que todo parece indicar que podría ser unas puntas para sus exparejas.

En medio de la entrevista, Vanessa Senior dejó claro que ella misma puede entregarse todo el amor del mundo y manifestó “He tenido que aprender que la mano me la paso yo misma y con mucho amor me he levantado con mucho amor, mi carrera, mis emprendimientos, mis espectáculos y mis ganas de continuar en un hogar maravilloso como el que tengo en Venezuela”.