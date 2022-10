Lacava sufrió aparatoso accidente por el ENORME hueco que él mismo no mandó a reparar (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Rafael Lacava confesó a través de redes sociales que sufrió un aparatoso accidente mientras estaba caminando por una localidad del estado Carabobo.

lapatilla.com

El gobernador chavista confesó que todo ocurrió debido a un enorme hueco que le sorprendió en la vía y mientras revisaba un auto pasó y lo llenó de excremento.

“Hay una cloaca suelta y me echó todo el excremento encima (…) a los gobernantes como yo permitimos esto, como consecuencia al gobernador me llenaron de mier… esto está bien hecho que la persona que estaba pasando me llenó de excremento para que no se me olvide que tenemos que arreglar esto”, dijo.

