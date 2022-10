El Real Madrid “no necesita fichar a Mbappé”, asegura exgoleador merengue

Posteado en: Actualidad, Deportes

Fernando Morientes, exdelantero internacional español del Real Madrid, dijo que el equipo blanco, “a día de hoy, no tiene necesidad de fichar” a Kylian MBappé “después de todo lo que pasó en verano”, y opinó que el conjunto que dirige Carlo Ancelotti está plagado de “buenos futbolistas”.

Morientes, que vistió la camiseta del Real Madrid entre 1997 y 2004, habló sobre la posibilidad de que se vuelva a reabrir la opción para que MBappé fiche por el equipo blanco a corto plazo.

“Si hoy se pone a tiro no me parecería normal que venga, después de todo lo que pasó en verano. Eso no quita que sea un pedazo jugador, pero a día de hoy el Real Madrid hizo sus deberes para tener un equipo competitivo y no tiene necesidad de ficharlo”, dijo Morientes.

El exdelantero del Real Madrid habló sobre el portero belga Thibaut Courtois, cuya participación en el clásico frente al Barcelona es duda por una lesión en la espalda.

“Tratándose de una lesión en la espalda no sé y si tiene dolor no me termina de dejar tranquilo. En la espalda no he visto infiltración y si juega no sé si estará a su mejor nivel”, comentó Morientes, que aseguró que, pese a las dinámicas opuestas de Barcelona y Real Madrid en Europa los clásicos son “diferentes”.

“Aunque suene a tópico veo un partido muy equilibrado por la manera de cómo han empezado los dos. Siempre el que juega en casa tiene más a favor, pero tratándose de un Real Madrid contra el Barcelona puede pasar cualquier cosa”, confesó.

“Soy de los que piensa que el estado anímico cuando uno pierde un partido tan importante ante el eterno rival puede afectar, pero son jugadores de elite acostumbrados a todo tipo de momentos y están acostumbrados a salir a jugar en este tipo de situaciones”, confesó.

Por último, Morientes, que participó en ‘La barra del encuentro’, un evento organizado por una empresa cervecera con motivo del clásico, habló sobre el Barcelona, que en Liga está rindiendo a un gran nivel pero en la Liga de Campeones podría quedar eliminado en la fase de grupos.

“Lo que ha hecho el Barcelona no es nada fácil. De equipo poco competitivo con muchos problemas para llegar al nivel de Primera y Europa ha hecho un esfuerzo para traer muchos jugadores y está en un proceso que está dando sus frutos. Es cierto que ha pinchado en Europa pero eso proceso tiene altibajos”, concluyó.

EFE