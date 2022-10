¡Orgullo nacional! Robeilys Peinado se proclamó bicampeona en los Juegos Suramericanos (Video)

Posteado en: Actualidad, Deportes

La venezolana Robeilys Peinado se quedó con la medalla de oro en la final de salto con pértiga, para lograr el bicampeonato en los Juegos Sudamericanos de Asunción, Paraguay.

A través de un video compartido en Twitter, la atleta dedicó su victoria a Venezuela, que sufre la tragedia del deslave en Las Tejerías. Además, contó los próximos objetivos de su ciclo olímpico, con la intención de ir sumando más puntos para ir a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Estoy muy contenta porque Venezuela la necesitaba en este momento. Estaba muy emocionada de comenzar aquí mi ciclo olímpico y de poder hacer algunos saltos. El próximo paso será los Juegos Centroamericanos de San Salvador en 2023. Tal vez haga un poco de bajo techo, porque tenemos Mundial y necesito ir sumando puntos para ir a París”.

Peinado participó en la prueba con garrochas prestadas, ya que las suyas no llegaron debido a que no se hizo una reservación previa en el boleto al momento de la compra, como lo mencionó en su perfil de la red social el pasado 10 de octubre. En horas de la tarde del viernes no tenía una solución a su problema, aunque finalmente pudo competir y ganar la presea dorada.

Ya vamos a Paraguay para #Asu2022 perooooo mis garrochas no pudieron subir a el avión debido a que no se hizo una reservacion previa en el boleto al momento de la compra ??. Se está buscando alguna solución, esperemos sea posible conseguirla. ??? pic.twitter.com/y06IqOg7rN — Robeilys Peinado OLY ? (@robeilys_ruby) October 10, 2022