Roger Moore, el actor de James Bond que fue golpeado por dos esposas y no aceptó actuar junto al ladrón del siglo

Moore encontró en Kiki la relación más tranquila que había tenido hasta el momento. “No discutimos”, contaba en las entrevistas. Y al parecer, eso significaba mucho, teniendo en cuenta que su primera mujer lo arañaba y le tiraba teteras, “su arma” favorita. Y la segunda le puso una guitarra en la cabeza. Todo ese maltrato recibido lo contó más de 50 años después de los incidentes.

El 23 de mayo de 2017, Roger Moore murió en Suiza a sus 89 años a causa de cáncer. Se había mudado a ese país para pagar menos impuestos en el suyo. Según informó la familia: “El amor que le rodeó en sus últimos días fue tan grande que no puede ser cuantificado únicamente en palabras”. Alguna vez le preguntaron cómo se imaginaba su partida y contestó con su humor británico. “No he planeado mi funeral. Yo no soy la Reina. Una procesión por las calles de Stockwell estaría bien, supongo. Cuando me vaya, me gustaría que todos dijeran: “Él vivió más que nadie que yo conozca”. Sean Connery falleció a los 90 así que al menos en la saga James Bond por ahora no lo logra.