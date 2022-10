“He pasado por mucho para llegar aquí”, el emotivo testimonio de una venezolana expulsada por EEUU

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un día después de que Angie Pina fuera expulsada de EEUU a México bajo una nueva regla del presidente Biden para los solicitantes de asilo venezolanos, The Post fue testigo de cómo cruzó ilegalmente de nuevo a Estados Unidos el sábado.

Por NY Post

Traducción libre de lapatilla.com

Pina afirma que pisó suelo estadounidense por primera vez el miércoles por la mañana, antes de que el presidente Biden anunciara que México había aceptado recibir a los venezolanos que solicitaban asilo y habían sido rechazados en Estados Unidos.

Con la esperanza de desalentar los cruces ilegales en la frontera, la Administración Biden anunció que otorgará la entrada humanitaria a 24.000 venezolanos si solicitan en línea y llegan por aire, en lugar de cruzar la frontera terrestre como lo han estado haciendo cientos de miles, y solo El Paso registró a 2.100 migrantes en un solo día.

Pina estuvo detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en El Paso durante un día y medio antes de enterarse de que ella y docenas de otras mujeres venezolanas en la misma celda de detención serían enviadas de regreso a México.

“Fue una crisis, todos estábamos gritando y sollozando”, recordó la venezolana. “Una señora nos guió a todos en oración, pero fue entonces cuando se hizo realidad. Nunca nos dijeron por qué nos enviaban de regreso, pero algunos hombres venezolanos que cruzaron detrás de nosotros se quedaron”.

El viernes, Pina fue escoltada a través de uno de los puentes internacionales de El Paso y liberada en México, donde la esperaba un nuevo mundo de incertidumbre.

“Soy una lesbiana; Tengo un mes tratando de llegar aquí y tengo miedo”, comentó la mujer de 33 años. “He pasado por mucho para llegar aquí. Estoy arruinada. Trato de levantar la cabeza, pero siento que estoy perdiendo fuerzas para continuar. Siento que también podría pararme frente a un auto”.

Pina y otros venezolanos expulsados ??se pararon frente a un centro de inmigración mexicano donde reciben servicios básicos, como un lugar para ducharse y cargar sus teléfonos. El sábado por la mañana temprano, le dijo a The Post que estaba considerando intentar cruzar la frontera nuevamente.

“Me gustaría volver a intentarlo porque no puedo volver a Venezuela”, explicó la ingeniera. “No tengo dinero para volver. Me fui porque tengo una hija de tres años que no podía mantener porque constantemente me discriminaban por mi orientación sexual”.

Otros venezolanos acordaron que ellos también intentarían regresar a los EEUU, incluso si eso significaba recurrir a peligrosos cárteles de contrabando de personas.

“Si no nos permiten volver a entrar, volveremos a entrar, legal o ilegalmente”, dijo otro inmigrante. “Nadie va a volver. Hay miles de venezolanos en camino en este momento. No van a volver”.

“Le pedí a los mexicanos que me deportaran a Venezuela y me dijeron que no podían, entonces, ¿qué se supone que debemos hacer?”, preguntó Pina.

Los venezolanos expulsados ????reunidos en Juárez, México, señalaron que se habían quedado sin dinero durante sus viajes y no podían pagar el viaje de regreso a su país de origen.

Al mediodía, Pina, su pareja y otra mujer venezolana decidieron probar suerte nuevamente y caminaron por el Río Grande hasta El Paso, donde nuevamente se entregaron a un agente de la Patrulla Fronteriza.

Luego la llevaron a otra celda de detención donde averiguaría su destino, que probablemente sería deportada nuevamente.