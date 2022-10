Denuncian que Rusia secuestra hombres para llevarlos a luchar en Ucrania

La policía y los oficiales militares se abalanzaron sobre un centro de negocios de Moscú esta semana sin previo aviso. Buscaban hombres para luchar en Ucrania, y se apoderaron de casi todos los que vieron. Algunos músicos, ensayando. Un mensajero allí para entregar un paquete. Un hombre de una agencia de servicios de Moscú, muy borracho, de unos 50 años, con una discapacidad para caminar.

Por Robyn Dixon y Natalia Abbakumova / The Washington Post

Traducción libre del inglés al castellano por Infobae

“No tengo idea de por qué se lo llevaron”, dijo Alexei, quien, como docenas de otras personas en el complejo de oficinas, fue detenido y llevado a la oficina de alistamiento militar más cercana, parte de una nueva y dura fase en la campaña rusa.

En ciudades y pueblos de toda Rusia, hombres en edad de luchar se esconden para evitar a los funcionarios que los están capturando y enviando a luchar en Ucrania.

En los últimos días, bandas policiales y militares han secuestrado a hombres de las calles y fuera de las estaciones de metro. Han estado al acecho en los vestíbulos de los edificios de apartamentos para repartir citaciones militares. Han allanado bloques de oficinas y albergues. Han invadido cafés y restaurantes, bloqueando las salidas.

En una redada antes del amanecer en los dormitorios de la empresa constructora MIPSTROY1 el jueves, se llevaron a más de 200 hombres. El domingo, detuvieron a docenas en un refugio de Moscú para personas sin hogar.

Actúan al azar. Es aterrador y, a veces, cómicamente desordenado. Alexei, un pacifista de 30 años, vive con su gato y, hasta que fue arrastrado, disfrutaba pasar el rato con amigos en bares, cafés y parques, ir a conciertos y planificar sus próximas vacaciones en Europa. (Él y otros en este informe hablaron con la condición de que su apellido fuera retenido por preocupación por su seguridad. El Washington Post ha confirmado la redada, pero no pudo verificar de forma independiente los detalles que proporcionó).

Un funcionario irrumpió en la oficina de Alexei el martes. Dos policías y varios militares vestidos de civil llegaron y exigieron su identificación. Le ordenaron que fuera con ellos en silencio “o usaremos la fuerza”, dijo.

“Estaba en pánico”, dijo. “Nunca antes había sido detenido. Todo el mundo sabe que si eres detenido por la policía en Rusia, es muy malo”.

Sufriendo bajas militares masivas y repetidas derrotas en Ucrania, Rusia ha comenzado a canibalizar a su población masculina. En la televisión estatal los panelistas están exigiendo más sangre ucraniana y más sacrificio de los hombres rusos que dicen que se han acostumbrado demasiado a la vida blanda.

Pero la nueva fase de la movilización del presidente ruso Vladimir Putin corre el riesgo de afectar el apoyo tácito de los rusos a la guerra e incluso su popularidad fabricada, y podría provocar disturbios sociales. Particularmente en Moscú y San Petersburgo, las principales ciudades que hasta ahora han sido en gran parte intactas por la guerra.

Más de 300.000 hombres rusos y sus familias han huido de Rusia desde la movilización, indican informes de países vecinos. Las autoridades han establecido puntos de movilización en los cruces fronterizos para evitar las salidas. Muchos otros quieren irse después de ver las agresivas redadas policiales y los primeros informes de los hombres recién reclutados que murieron en la guerra.

El activista Grigory Sverdlin, quien dejó Rusia y tiene su sede en Georgia, lanzó este mes una organización, Go By The Forest, para asesorar a los hombres en Rusia sobre cómo evitar el reclutamiento. Dijo que el grupo ha consultado con 2.700 hombres en 11 días y le dijo a 60 hombres reclutados cómo rendirse en Ucrania. Al menos ocho han tenido éxito, dijo.

“Obviamente, las personas están muy estresadas porque les preocupa que las empujen a disparar a otras personas”, dijo Sverdlin. “Así que la gente tiene miedo no solo por sí misma, sino por participar en esta guerra injusta”.

Yevgeny, de 24 años, renunció a su trabajo como mecánico y se esconde en la casa de campo de un pariente lejos de Moscú. Ha eliminado sus perfiles de redes sociales y ha cortado el contacto con amigos. Pasa sus días trabajando en el jardín, y se acuesta temprano y ve mucho YouTube.

“No quiero matar gente, y no quiero que me maten, así que realmente tengo que mentir bajo ahora”, dijo. “Pero incluso aquí, no me siento seguro. Vivimos en un momento en que sus vecinos podrían informar sobre usted. Podrían llamar a la policía y decir que hay un joven que se queda en esta casa cuando debería estar luchando contra los fascistas en Ucrania”.

Yevgeny nunca apoyó la guerra. Ahora ha dejado de conducir por temor a ser detenido por la policía. No puede salir de Rusia, porque no tiene pasaporte, e incluso ir a la tienda en el pequeño pueblo se siente arriesgado.

“Estoy en pánico y mi madre está muy nerviosa”, dijo. “Estoy estresado y deprimido. Trato de no pensar cuánto tiempo podría durar esto, porque puedes volverte loco”.

Dos de sus amigos están peor. Fueron reclutados a fines del mes pasado, dijo, y con poco entrenamiento están en camino al frente.

“Tengo un par de amigos que apoyaron la guerra creyendo que hay nazis allí que matan a los ucranianos pobres y que los ucranianos deben ser liberados y así sucesivamente. Pero están cambiando de opinión después de la movilización. Han comenzado a hacer preguntas y navegar por Internet en busca de información”, dijo Yevgeny.

“No quieren morir, especialmente cuando no entiendes por qué deberías morir”, dijo. “¿Cuál es el punto?”

Putin dijo el viernes que 222.000 de los 300.000 objetivos habían sido reclutados y que el proceso se completaría en dos semanas. Los partidarios de la línea dura a favor de la guerra insisten en que se necesitará una segunda vuelta.

Las redadas en Moscú y San Petersburgo han sido profundamente controvertidas, en parte porque las ciudades han sufrido comparativamente pocas bajas en Ucrania. La carga de los combates ha sido soportada en gran medida por pequeños grupos étnicos y hombres mal educados de regiones rurales empobrecidas.

En una señal de que el gobierno teme una creciente reacción urbana por las redadas, Andrei Klishas, un alto miembro del partido Rusia Unida de Putin, dijo el viernes que las campañas de reclutamiento eran ilegales.

“Es inadmisible agarrar a todos en la calle indiscriminadamente”, dijo.

El sentimiento contra la guerra podría endurecerse a medida que los cuerpos de los soldados que fueron desplegados solo unas semanas antes comiencen a regresar a casa para el entierro. Alexei Martynov, de 29 años, jefe de un departamento del gobierno de Moscú, fue movilizado el 23 de septiembre y asesinado el 10 de octubre. Fue enterrado la semana pasada. Cinco soldados de la región de los Urales del Sur, movilizados el 26 y 29 de septiembre, murieron en Ucrania a principios de octubre, informaron las autoridades de Chelyabinsk.

Un camarada de los hombres de Chelyabinsk que sobrevivió a un abrumador asalto ucraniano llamó a un amigo y describió lo que sucedió, según la transcripción de una llamada telefónica publicada por BBC News Russian. Dijo que no le habían dado capacitación. Cuando huyó, dijo, los cadáveres yacían por todas partes.

“Llegamos allí el primer día, sin haber disparado nunca, y nos enviaron, como carne, directamente a una unidad de asalto, con dos lanzagranadas. Al menos había leído las instrucciones sobre cómo usarlos”. Para el día 3, el soldado y sus camaradas estaban en trincheras de primera línea.

Casi a diario, aparecen videos en las redes sociales rusas de soldados reclutados, enojados porque no se les han dado uniformes, armas, entrenamiento o cuartos decentes. Los testimonios sobre hombres que deberían estar exentos de ser enviados a luchar son comunes. Aleksei Sachkov, un médico de Moscú de 45 años, firmó un contrato para tratar a soldados heridos en Voronezh, Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. Dejó de llamar a su esposa, Natalia, el 24 de septiembre. Ella se enteró por la línea directa militar de Rusia una semana después de que él estaba luchando en Ucrania como parte de una unidad de tanques, dijo en un video publicado en línea.

A medida que crece el malestar, los hombres en edad militar están siendo rechazados en las fronteras mientras intentan abandonar el país. En marzo, semanas después de que Putin lanzara la invasión, prometió que no habría movilización. Pero el mes pasado, frustró la seguridad tácita de que el conflicto sería combatido solo por soldados profesionales a cambio de la aceptación pasiva de la guerra por parte del público ruso. La ira generalizada por el anuncio de Putin del 21 de septiembre sugiere que el apoyo público a la guerra es menor de lo que afirma el Kremlin.

“Es la agonía del régimen, porque una opinión bastante común en Rusia ahora es que esta guerra está perdida”, dijo Sverdlin. “Y parece que el solo hecho de dar citaciones, detener a muchos miles de personas y enviarlas a la guerra solo le da a este régimen un poco más de tiempo. Pero es solo ganar tiempo, porque, obviamente, estas personas que fueron atrapadas en las calles ahora no serán buenos soldados porque no saben cómo luchar”.

A medida que la reacción se intensifica, algunos rusos se enfrentan a las autoridades y graban videos. Una mujer reprendió a un equipo en el vestíbulo de su edificio de apartamentos de San Petersburgo. Un camionero ruso publicó un video de sí mismo confrontando a un oficial de policía y un oficial de alistamiento militar que intentaron llevarlo a la oficina de alistamiento.

“No doy una — sobre su movilización. Tú eres el que es elegible, no yo. Tienes un arma después de todo, no yo. ¿Por qué no te movilizas?”

El oficial de policía trató de escribir un cargo, exigiendo los documentos del conductor.

“No te estoy dando mis documentos. ¿Por qué debería hacerlo?”, dijo el camionero, “Si no logras crear orden en tu país, ¿por qué hacerlo en otro país? ¿Y cómo? ¿Simplemente destruyéndolo por completo?”

En el alboroto de la oficina de alistamiento militar donde Alexei terminó, dijo, muchos de los hombres estaban agitados, algunos estaban furiosos y otros se encogieron en sí mismos. Hacían cola en una oficina tras otra, donde se les obligaba a firmar la citación militar, presentar sus documentos y someterse a un examen médico. Muchos eran oficinistas capturados en la calle. Un par de “extraños” le dijeron a Alexei que eran voluntarios, buscando un cambio de estilo de vida emocionante.

Se sorprendió por la cantidad de hombres que se pusieron mansamente los uniformes del ejército que les entregaron y se dejaron llevar, aparentemente directamente a las bases de entrenamiento. Uno de sus compañeros de trabajo estaba entre ellos.

“Vi hombres que estaban perdidos y confundidos, y al mismo tiempo muy débiles”, dijo. “No querían luchar por sí mismos. Se les dieron papeles y obedientemente los firmaron todos. No estaban enfocados. Simplemente miraron al espacio, como si se hubieran rendido”.

Para Alexei, las amenazas y el farol continuaron durante horas mientras los funcionarios lo presionaban para que firmara la citación militar. Él se negó. Llamó a la policía. No tomaron ninguna medida, pero un guardia policial en la puerta no lo dejó salir.

Observó las colas de hombres nerviosos. El trabajador de la ciudad borracho estaba en un sueño profundo. Un miembro de la élite de la policía especial de la Guardia Rusa lanzó una ruidosa rabieta sobre el intento de reclutarlo.

Alexei llamó a un abogado. Ingresó a la oficina del comisario militar, filmándolo con su teléfono celular, exigiendo conocer la base legal para retenerlo.

“Se enojó mucho y me gritó que saliera de su oficina”. A las 8 p.m., finalmente se le permitió irse. Ahora quiere salir de Rusia, pero teme que pueda ser reclutado en la frontera.

“Quiero esperar hasta que esto termine, en un lugar seguro”.

(c) The Washington Post