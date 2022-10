Abusos sexuales a jugadoras jóvenes: otro gran escándalo que empaña al ajedrez

El ajedrez sigue inmerso en un callejón sin salida tras el último escándalo que ha sumido al deporte de reyes es una espiral de conspiraciones, rivalidades insanas, trampas y falsas acusaciones. El escándalo de las supuestas perlas anales como método de hacer trampas en el ajedrez sigue generando un gran debate y todas las miradas apuntan a Hans Niemmans, especialmente después de que Chess.com haya asegurado haber descubierto más de 100 trampas en la carrera del jugador estadounidense. Si el ajedrez quería ruido y volver a la primera línea mediática, no hay duda de que tras el conflicto Carlsen contra Niemann lo ha conseguido.

Por La Razón

Sin embargo, las trampas no parecen ser el único problema de este deporte. La que fuera número 1 del Ajedrez Susan Polgar ha denunciado en redes sociales la espiral de machismo, abuso físico y psicológico en el que se ven inmersa las jugadoras más jóvenes.

For those who will immediately say how come I never spoke out about it, the answer is I DID, for decades. I was dismissed, discredited, made fun of, labeled a trouble maker, blacklisted, and punished, etc. It is hard to fight against a chess brotherhood. https://t.co/QqpDgcm4VX

— Susan Polgar (@SusanPolgar) October 1, 2022