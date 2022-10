AJ McLean de los Backstreet Boys se estrena como presentador de un reality show (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

AJ McLean, miembro del grupo de éxito Backstreet Boys, es el nuevo presentador de la serie de telerrealidad “The Fashion Hero: A New Kind of Beautiful”, una competición que el artista ha presentado en el Mipcom, en Cannes, donde los concursantes aprenderán a quererse a sí mismos y donde el propio cantante ha tenido que hacer frente a sus demonios.

El estadounidense, de 44 años, presenta la segunda temporada de este programa, que ya tuvo una temporada piloto, pero que con él al frente aspira a llegar a un público mucho mayor.

“Básicamente, me dijeron: ¿Quieres ir a Sudáfrica a rodar un programa de televisión? Y respondí: ¡Claro! Nunca he estado. Al principio no sabía muy bien de qué iba el programa pero en cinco minutos me lo vendieron. Era un honor formar parte de un espectáculo tan inspirador”, cuenta a EFE McLean en el marco del Mipcom, el mayor mercado internacional de contenidos audiovisuales, que arrancó este fin de semana.

McLean, que se encuentra de gira con los Backstreet Boys, uno de los grupos que más discos ha vendido en la historia (140 millones de copias), ha hecho un alto en el camino de 24 horas para acercarse a Cannes entre concierto y concierto.

Aunque cancelaron su primer vuelo, previsto a las siete de la mañana, esperó al siguiente y aceptó trasladar sus entrevistas a la noche para compartir su “entusiasmo” con este nuevo proyecto que, confiesa, le ha cambiado la vida.

“Este programa habla sobre descubrirse a uno mismo, sobre mostrar que todos somos bellos, sin importar el género, la raza o la edad. Todo el mundo es bello cuando la belleza viene de dentro”, dice el cantante.

UN SUPLICIO DE FAMA Y ADICCIONES

En casi 30 años de carrera, AJ McLean ha sido conocido por sus movimientos en la pista, sus canciones, pero también sus problemas con las adicciones de droga y alcohol que, explica, han sido una forma de hacer frente a sus inseguridades, derivadas en parte de la presión de una fama sin precedentes a la que se enfrentó con tan solo quince años.

“A mí este ‘show’ me ha ayudado a quererme más, a mirarme en el espejo con confianza, porque aunque puede que muchas personas no lo sepan soy alguien muy inseguro. He tenido problemas con las drogas y el alcohol durante dos décadas. Ahora estoy sobrio y adoro mi vida”, asegura.

Los 10 episodios de 45 minutos de este concurso pondrán a prueba a 22 participantes de distintos países -México, Irlanda, Alemania, Uganda, Brasil, Canadá, etc.- mientras avanzan en los desafíos que un grupo de mentores y entrenadores conocidos les irán fijando y ayudando a superar.

Para la creadora del programa, la canadiense Caroline Bernier, McLean es un animal nato de la televisión, si bien esta ha sido su primera experiencia presentando, y su naturalidad ante las cámaras ha facilitado la tarea.

“El 75 % del rodaje salió a la primera. Todo el mundo lo quería porque es muy cariñoso. Es fácil estar con él y la prueba es que sigue en contacto con muchos participantes”, comenta Bernier.

“Siento que he sido como el hermano mayor. Estar en el foco me ha ayudado a tener la piel más gruesa, y hoy con las redes todo el mundo vive bajo un microscopio. Nuestra cultura se centra en la validación externa, en las apariencias, pero no debería ser así. Sino, ¿estás cómodo en tu propia piel?”, plantea.

Para él, las redes tienen una gran responsabilidad en esta necesidad generalizada de buscar aprobación continuamente.

“El acoso en línea, la obesidad, el abuso de alcohol y drogas, la violencia doméstica… No culpo a las redes sociales pero están jugando un papel muy importante en la negatividad que nos rodea, especialmente después de la pandemia”, dice McLean.

En su primera temporada, “The Fashion Hero” se difundió en 160 países, en Televisa, Discovery LATAM, RTL II en Francia o Hungría, además de en plataformas internacionales. Ahora, la producción de Rapid Blue, que ha integrado el catálogo de Indigo TV, espera llegar a nuevas cadenas.

McLean, que va a continuar trabajando en la tercera temporada, que se rodará en Croacia, defiende que este es un concurso para toda la familia, pues sus concursantes tienen además entre 19 y 65 años.

Según dicen sus creadores, es “el único concurso donde ganar no es lo importante”. Aun así, hay un ganador y cuatro finalistas, entre los que se ha colado Carlos, un mexicano de 28 años.

EFE