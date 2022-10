Tom Felton confesó que siempre sintió un amor secreto por Emma Watson

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La estrella de “Harry Potter”, Tom Felton, reveló que tenía sentimientos románticos por su coprotagonista Emma Watson. Además, admitió que con su compañera de elenco comenzó todo mal y que en el rodaje de la primera película no le dirigió la palabra.

Por Infobae

El actor de 35 años admitió que hubo “una chispa” entre él y la actriz de 32 años en sus nuevas memorias, “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard”, obtenidas por el dario The Evening. Estándar. “La amaba y admiraba como persona de una manera que nunca podría explicarle a nadie más”, escribió Felton en su libro.

Emma Watson interpretó a Hermione Granger, mientras que Tom Felton interpretó Draco Malfoy en la exitosa franquicia de la escritora británica J.K Rowling. Los dos coprotagonizaron junto a Daniel Radcliffe y Rupert Grint las ocho películas de la serie de 2001 a 2011.

En su nuevo libro, Felton compartió que su relación inicialmente tuvo un comienzo difícil cuando se conocieron cuando eran niños actores.

Recordó su primer encuentro con Watson, que tuvo lugar en una audición cuando él tenía 11 años y ella 9. Felton relató que Watson señaló un micrófono y le preguntó: “¿Qué es eso?”. Y él respondió: “Significa que nos están grabando, obviamente”.

“Mi relación con Emma no empezó bien”, admitió Felton. “Habría sido perdonada por no querer tener mucho que ver conmigo. Todo empeoró”.

Felton evitó principalmente a Watson después de que fueron elegidos y pasó sus descansos para almorzar fumando cigarrillos y escuchando música con otros actores.

La estrella de “The Flash” contó un incidente en el que él y otros miembros del elenco se burlaron de Watson cuando ella realizó una rutina de baile para ellos a la hora del almuerzo. El actor explicó que su grupo era despectivo”.

Se burlaron de Watson durante su baile. “Solo estábamos siendo chicos malos, en gran parte por incomodidad y porque pensamos que éramos jodidamente geniales”, explicó Felton.

“Me sentí un poco idiota, y con razón”, añadió.

Felton y Watson finalmente se hicieron amigos cercanos y han sido objeto de rumores de romance durante años. En sus memorias, Felton explicó que la especulación no era del todo infundada.

“Siempre he tenido un amor secreto por Emma, aunque tal vez no en la forma en que la gente querría escuchar”, dijo. “Eso no quiere decir que nunca hubo una chispa entre nosotros. Definitivamente sucedió, solo que en diferentes momentos”.

Felton dijo que se enteró de que Watson estaba enamorado de él por primera vez cuando él tenía 15 años y ella 12. Aunque insistió en que sus sentimientos por Watson eran puramente platónicos, Felton dijo que su novia en ese momento sospechaba lo contrario.

“Comenzaron a abundar los rumores de que había más en nuestra relación de lo que decíamos. Negué que me gustara de esa manera, pero la verdad era diferente. Mi novia en ese momento supo de inmediato que había algo tácito entre nosotros. Recuerdo haber usado la vieja frase familiar: ‘La amo como a una hermana’. Pero había más que eso”.

Tras reflexionar, Felton dijo que no cree que haya estado “alguna vez enamorado de Emma”.

“Pero la amaba y la admiraba como persona de una manera que nunca podría explicarle a nadie más… éramos almas gemelas. Sé con certeza que siempre tendré el apoyo de Emma y ella siempre estará a mi lado”.