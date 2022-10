Todo lo que debes saber sobre el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden

Posteado en: USA

Los receptores de préstamos estudiantiles federales ya pueden solicitar hasta US$ 20.000 de condonación de su deuda tras el lanzamiento oficial del proceso de solicitud para hacerlo este lunes, en el marco del plan anunciado por el presidente Joe Biden a finales de agosto. Se trata de la última fase del plan de su Gobierno que se espera que brinde alivio de la deuda a hasta 43 millones de prestatarios.

Por CNN

La administración lanzó oficialmente la aplicación este lunes tras un breve “período beta” durante el fin de semana en el que su equipo evaluó si eran necesarios ajustes.

No todos los receptores de préstamos estudiantiles pueden acogerse a la reducción de la deuda. En primer lugar, solo quienes tengan préstamos estudiantiles federales pueden solicitar el beneficio. Los préstamos estudiantiles privados están excluidos.

En segundo lugar, los prestatarios de ingresos altos en general están excluidos. Los prestatarios individuales que ganen menos de US$ 125.000 al año y los matrimonios o cabezas de familia que ganen menos de US$ 250.000 anuales podrán tener una condonación de hasta US$ 10.000 de su deuda de préstamos estudiantiles federales.

Si un prestatario que cumple los requisitos también recibió una beca federal Pell mientras estaba matriculado en la universidad, la persona puede optar a la condonación de la deuda de hasta US$ 20.000. Las becas Pell se conceden a millones de estudiantes de bajos ingresos cada año, basándose en factores como el tamaño y los ingresos de la familia y el coste que cobra la universidad. Estos prestatarios también tienen más probabilidades de tener dificultades para pagar su deuda estudiantil y terminar en mora.

Esto es lo que los prestatarios deben saber sobre el nuevo plan de condonación de préstamos estudiantiles:

¿Qué tipo de préstamos estudiantiles federales son elegibles?

Hay una variedad de préstamos estudiantiles federales y no todos son elegibles. Los Préstamos Federales Directos, incluidos los préstamos con subsidio, los préstamos sin subsidio, los préstamos PLUS para padres y los préstamos PLUS para graduados son elegibles.

Lea más en CNN