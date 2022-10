Alba Roversi, por David Mendoza

Posteado en: Opinión

Hay personas cuya existencia encarna a una sociedad entera. Sin cortapinzas, este es el caso de Alba Roversi. Esta carabobeña ha regresado a su país, después de una década, para encontrarse con el amor de su gente y presentar, según señala el diario “Meridiano”, un espectáculo llamado “Esperanza Inútil”. De tal manera, que nuestra repartidora de paquetes más amada, viene con su optimismo y su espíritu inquebrantable a darnos alegrías y a regalarnos su presencia. Qué hombre de mi generación no desearía al menos repartir un par de paqueticos con esta mujer tan bella, uno de los amores de mi adolescencia. Ahora debo confesar que la amo más.

La entrevistó Viviana Gibelli

Una entrevista muy hermosa, la vi por Youtube en Viviana Gibeli TV (valga la cuña): “la sencillez es lo más importante que usted tiene que tener. No se crea que porque usted está haciendo una novelita… me dijo hasta del mal que me iba a morir” refiriéndose a su mamá. En cuanto a Viviana uff… ¡qué bella! no digo más porque no puedo.

¿Ahora le estás metiendo a la farándula?

Le meto a la admiración que me despiertan las personas de mi país que de tan amorosa manera Alba representa. También, el espíritu emprendedor de Viviana: recuerdo una solicitud que realizó en el IAAIM y las autoridades que allí gestionaban, una vez se dio la espalda, ni evaluaron con seriedad su solicitud. Pero bueno, esa es harina de otro costal. El punto es que sin conocerlas les mando un gran abrazo. Prefiero escribir sobre ustedes par de mujeres criollas, y así mostrar su ejemplo, que hacer lo que también es mi deber en esta columna: mostrar los desatinos de un gobierno desastroso que no siente el menor respeto por los venezolanos.

De peras a manzanas: ¿lo de Guaidó se acaba en 2023?

No lo sé. Sin embargo, lo espero con fervor. Ya está bueno de estar apelando a que EEUU da su apoyo para que él continúe como supuesto “PI” pero que este hombre nunca jamás hable de los votos. Juan Guaidó si quieres ser presidente (uno de verdad) necesitas los votos.

¿Y Diosdado adelantando las elecciones?

Espero que con el respeto que me merece, sea un delirium tremens. Pero no dudo que quieran precipitar todo para evitar una campaña electoral justa.

¿Crees que sean mega elecciones?

Para empezar nunca he estado de acuerdo con entubar las elecciones, mucho menos con unas “mega – elecciones” que terminarán convirtiendo el acto de votación en un cheque en blanco partidista. Por cierto, me encantaría que Venezuela tuviera elecciones legislativas escalonadas, así las barridas de un solo partido serían amortiguadas para mal o para bien por la relatividad de la elección. Es decir, no estarían todos los escaños en juego en un determinado momento. Esto racionalizaría el comportamiento y la suerte de una Asamblea Nacional demasiado roja o demasiado anti roja en cada situación, lo cual la desdibuja como poder parlamentario en cada caso.

¿Algo más?

Me gustaría poder leer a los medios de oposición sin necesitar aplicaciones. Sería lo justo.

